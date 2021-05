per Mail teilen

Offiziell ist noch keine Spargelsaison. Es gibt aber jetzt schon Frühspargel – von beheizten Feldern oder aus dem Ausland. Zugreifen oder liegen lassen?

Die deutsche Spargelsaison beginnt je nach Wetterlage im Frühjahr eigentlich erst Mitte bis Ende April und geht bis zum so genannten "Johannistag" oder "Spargelsilvester" am 24. Juni. Trotzdem liegt jetzt schon der erste deutsche Spargel in den Supermärkten - der kommt jedoch meist von unterirdisch beheizten Feldern. Alternativ gibt es importierten Spargel aus Südeuropa oder Übersee.

Was für eine Ökobilanz hat Spargel von beheizten Feldern? picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Ökobilanz

Durch die Beheizung der Felder entstehen 3,6 Kilogramm CO2 pro Kilo erzeugten Spargel - wenn der Bauer extra dafür Heizungen, zum Beispiel Pelletheizungen, einsetzt.

Wird Abwärme von benachbarten Industrieanlagen genutzt, verbessert das die Ökobilanz etwas, auf 1,7 Kilo CO2 pro Kilo Spargel.

Zum Vergleich: Saisonaler Spargel produziert etwa 0,7 Kilo CO2.

Wie frisch Spargel ist, kann man wie folgt erkennen: Alte Stangen sind hohl, haben Risse, Rillen oder Flecken. Die Enden sind oft trocken und holzig. Frischer Spargel lässt sich dagegen leicht brechen und quietscht, wenn man die Stangen aneinander reibt. Und er riecht ganz aromatisch nach Spargel.

Ist importierter Spargel besser?

Trotzdem kann es für die Umwelt dann tatsächlich immer noch besser sein, zu importiertem Spargel zu greifen: Kommt der beispielsweise aus Peru im Schiff zu uns, führt das nur zu Treibhausgasemissionen in Höhe von 1,3 kg CO2 (laut einer Studie der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich).

Auf den Transport kommt es an

Europäischen Handelsdaten zufolge kommt die Mehrheit des Spargels aus Übersee jedoch mit dem Flugzeug. Hier sieht die Ökobilanz sehr ungünstig aus: 12 Kilo CO2 fallen hier pro Kilo Spargel - beispielsweise aus Peru - an. Das ist 17 mal mehr CO2 als bei saisonalem Spargel aus der Region freigesetzt wird.

Die ETH Zürich verweist auch darauf, dass südeuropäischer Spargel - aus Griechenland zum Beispiel - ebenfalls eine schlechte Ökobilanz hat, weil er mit Lkw zu uns transportiert wird und vor Ort beim Anbau einen hohen Wasserverbrauch in trockenen Gegenden verursacht.

In Deutschland gibt es keine Kennzeichnungspflicht, die den Verbraucher darüber informieren würde, wie der Spargel zu uns transportiert wurde.

Filmautorin: Sonja Kolonko

