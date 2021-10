Gesunde Kohlköpfe vielseitig zubereitet

Grünkohl ist in Nord- und Westdeutschland schon lange Traditionsgericht. Aber auch im Süden wird er als leckere Vitamin- und Mineralstoffquelle immer beliebter. So enthalten 100 Gramm des Blattgemüses etwa 100 Milligramm Vitamin C - die Tagesdosis eines Erwachsenen. Dazu kommen viel Folsäure, die Vitamine A und E sowie etwa 4,5 Gramm Eiweiß.

