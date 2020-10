"Durch die bundesweit (bis mindestens 3. Mai) angeordneten Schließungen stehen viele Gastwirte und Hoteliers, Kneipen- und Barbetreiber in Deutschland am Rande ihrer Existenz. Das Gastronomie-Geschäft ist für die meisten Brauereien in Deutschland existenziell. Manche Brauereien haben vor der Krise bis zu 80 oder 90 Prozent ihres Umsatzes über die Gastronomie erzielt. Dieses Geschäft ist nun komplett weggebrochen. Die Absage zehntausender Veranstaltungen und Feste verschärft die Situation."

Denni Föll vom Baden-Württembergischer Brauerbund e.V