Aktien in Krisenzeiten

Anmod: Die Sparerinnen und Sparer sind im Krisenmodus. An der Börse geht es turbulent zu, die Angst vor einen weiteren Kurseinbruch ist groß. Gleichzeitig steigen die Preise, alles wird teurer. Da beruhigt es kaum, das Geld auf dem Girokonto liegen zu lassen, denn da wird es immer weniger wert. Marcel Fehr aus der Wirtschaftsredaktion hat mit Experten gesprochen, wie man in Krisenzeiten an der Börse richtig investiert.

Der Angriff auf die Ukraine hat die weltweiten Wirtschaftsaussichten stark getrübt. Die Wirtschaft stagniert, während die Inflation nach oben geht. Das heißt konkret: Das Geld auf dem Konto schmilzt dahin. Ein möglicher Schutz gegen die Geldentwertung: Investieren an der Börse. Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg betont, dass es jetzt besonders wichtig ist, nicht in Nischen oder einzelne Länder zu investieren.

OT Niels Nauhauser: „In Krisenzeiten ist es umso wichtiger, global breit gestreut zu investieren. Man sieht jetzt aktuell der DAX hat von seinem Höchststand ungefähr zwanzig Prozent verloren, während weltweite Aktienmärkte nur etwa zehn Prozent verloren haben.“

Breit gestreut investieren bedeutet nicht in einzelne Aktien, wie Daimler oder VW zu investieren, sondern in ganz viele Unternehmen gleichzeitig. Das machen zum Beispiel Fonds und ETFs - sogenannte „Exchange-Traded Funds“. Die empfiehlt auch Hermann-Josef Tenhagen der Chefredakteur von Finanztip.

OT Hermann-Josef Tenhagen: „Der ETF ist die günstigste Form an der Börse anzulegen. Und wenn sie einen gemanagten Fonds haben, dann müssen sie ja das Management dieses Fonds regelmäßig kontrollieren. Und der Fondsmanagerin und der Fondsmanager, die verlangen ja 1,5 - 2,5 Prozent Verwaltungsgebühren.“

Und diese Gebühren muss ein gemanagter Fonds mit seiner Rendite erstmal wieder aufholen. Tenhagen setzt deshalb auf den MSCI-World, ein weltweit gestreuter ETF mit Kosten unterhalb von einem halben Prozent. Hat man das richtige Produkt gefunden, stellen sich viele jedoch die Frage, wann die richtige Zeit ist, um mit dem Investment anzufangen.

OT Hermann-Josef Tenhagen: „Der Zeitpunkt für den Einstieg ist eher unproblematisch, man fängt zum Beispiel mit einem Sparplan an und was in den ersten 1-3 Jahren passiert ist eigentlich nicht wichtig.“

Viel wichtiger als der Einstieg ist nämlich, wie lange man am Aktienmarkt investiert bleibt. Hier gilt: Je länger, desto besser.

OT Hermann-Josef Tenhagen: „Geldanlage an der Börse ist Anlage, wenn man sie sehr langfristig betreibt. 15 Jahre mit einem Aktienindexfonds weltweit hat in den vergangenen Jahrzehnten, egal ob es Krisen oder Kriege gab, immer gereicht für eine Rendite und im Schnitt sogar zwischen 7 und 9 Prozent.

Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale rät deshalb zu Gelassenheit. Man sollte seine Aktien jetzt weder panisch verkaufen noch einen Einstieg scheuen.

OT Niels Nauhauser: „Also langfristig ist es einfach so, dass man solche Krisen einfach aussitzen muss. Nach jedem Tiefpunkt gibt es auch wieder einen Höchstpunkt. Man kann allerdings nicht sagen, ob wir den in 5 Jahren schon haben oder ob es auch mal 10 Jahre dauert. Deswegen ist es einfach wichtig, für sich eine individuell gute Dosis zu finden, mit der man noch gut schlafen kann.“