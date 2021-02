H&M sortiert aus: Aber nicht etwa alte Klamotten, sondern: Mitarbeiter. Das Modeunternehmen will in Deutschland Stellen abbauen – von etwa 800 ist aktuell die Rede. Und offenbar sollen vor allem Mütter das Unternehmen verlassen – das befürchten Betriebsräte und die Gewerkschaft verdi. Geli Hensolt hat mit einer Mitarbeiterin aus einer Filiale in BW gesprochen – weil die auf keinen Fall erkannt werden will, haben wir ihre Namen geändert und ihre Antworten nachgesprochen.