Was bei der Studie überrascht:

Lesen Sie eigentlich noch Stellenanzeigen? Die Uni Regensburg hat es gemacht. Über zwei Jahren lang. Über eine Million Mal. Stellenanzeigen - Gelesen und ausgewertet.

Motiviert, Engagiert und kreativ. So sollen sie sein, die Wunsch-Beschäftigten der Unternehmen. Und damit durchaus über eher klassische Job-Qualifikationen verfügen. So analysiert

die Studienautorin Professorin Julia Klier, Wirtschaftsinformatikerin an der Universität Regensburg, ein erstes durchaus überraschendes Studienergebnis