In Prospekten, auf Plakaten und im Internet - die Händler werben zum Black Friday mit satten Rabatten. Das Wichtigste, was Sie über die Black Friday Deals 2022 wissen müssen.

Fakt Nummer 1: Der Black Friday ist ein Umsatzkracher

Auch in diesem Jahr erwartet der Handel rund um den Black Friday einen neuen Rekordumsatz. Der Handelsverband Deutschland geht von 5,7 Milliarden Euro aus – das wären 22 Prozent mehr als im Vorjahr. Trotz Inflation, trotz Krisen, trotz Konsumflaute: Die Händler rechnen damit, dass die Menschen in dieser Woche in Shopping-Laune sind.

Fakt Nummer 2: Geld sparen lässt sich vor allem bei Elektronikartikeln

Egal, ob Computerzubehör, Fernseher, Spielekonsolen oder Tablets – bei Elektronikartikeln gibt es in der Black Friday Week laut Preisuntersuchungen die meisten Rabatte. Allerdings sind häufig nicht die neuesten Produkte günstiger, sondern die etwas älteren Modelle.

Bei Klamotten werden rund um den Black Friday vor allem Hoodies und Schuhe günstiger angeboten.

Fakt Nummer 3: Mega-Rabatte sind bei Black Friday Deals meistens nicht drin

70 Prozent, 80 Prozent oder sogar 90 Prozent Rabatt – viele Händler werben mit satten Preisnachlässen. Doch Untersuchungen haben gezeigt, dass wir rund um den Black Friday gar nicht so viel sparen. Das Vergleichsportal Check24 geht davon aus, dass die durchschnittliche Preisersparnis bei elf Prozent liegt. Das Preisvergleichsportal idealo rechnet nur mit einer Preisersparnis von vier bis fünf Prozent.

Fakt Nummer 4: Betrüger haben am Black Friday Hochkonjunktur

Verbraucher sollten diese Woche ganz besonders darauf achten, im Internet nur bei seriösen Händlern einzukaufen. Denn rund um den Tag der Rabatte werden häufig betrügerische Online-Shops, sogenannte Fake-Shops, aufgemacht. Die Kriminellen gehen davon aus, dass die Menschen so in Shopping-Laune und auf der Suche nach Rabatten sind, dass sie nicht genau hinschauen, wo sie Online tatsächlich einkaufen.

Verbraucher sollten deshalb auch am Black Friday die Händler überprüfen und beim Onlineshopping nie per Vorkasse bezahlen.

Fakt Nummer 5: Countdowns sollen uns unter Druck setzen

Bei vielen Onlinehändlern sehen wir sie aktuell, die Countdown-Ticker, die beim Shopping die Zeit herunter zählen - und es heißt, dieses Produkt gibt es nur noch für wenige Minuten zu diesem Preis. Oder, dass von diesem Produkt nur noch drei Exemplare auf Lager sind.

Das Ziel der Händler ist klar: Wir sollen beim Einkauf unter Druck gesetzt werden und so schnell wie möglich bestellen, ohne die Preise bei anderen Anbietern zu vergleichen. Deshalb ganz wichtig, trotz Countdowns: Ruhe bewahren vor dem entscheidenden Klick und den Kopf einschalten.