Der neue Fernbusanbieter Blablabus macht dem deutschen Marktführer Flixbus Konkurrenz. Blablabus will mit Tickets ab 99 Cent in einem schwierigen Markt Kunden gewinnen.

Angebot startet mit rund 20 Zielen

Blablabus fährt zum Start knapp 20 Städte und Haltestellen in Deutschland an. Dazu gehören zum Beispiel Berlin, Frankfurt, Leipzig, und Nürnberg. Das Angebot soll schnell ausgebaut werden – auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Bis jetzt ist noch keine Stadt aus den beiden Bundesländern dabei. Für Juli plant Blablabus auch Haltestellen in Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim. Ende des Jahres sollen rund 40 Ziele in Deutschland zum Netz gehören und 400 in Europa.

Blablabus fährt seit heute unter anderem Berlin an Pressestelle ©BlaBlaCar

Geschäftsmodell mit Partnerunternehmen

Der Anbieter Blablabus arbeitet wie der Konkurrent Flixbus nicht mit eigenen Bussen. Das Unternehmen schließt Verträge mit lokalen Busanbietern, die dann unter seinem Logo und Design ihre Busse auf die Straßen schicken.

Blablabus gehört zum französischen Unternehmen Comuto. Es ist schon mit seiner Marke Blablacar in Deutschland aktiv, die als führender Anbieter von Mitfahrgelegenheiten in Europa gilt. 2015 hat Blablacar die Angebote Mitfahrgelegenheit.de und Mitfahrzentrale.de gekauft. Blablacar ist vor allem für seine Plattform bekannt, auf der Menschen private Mitfahrgelegenheiten im eigenen Auto anbieten und nutzen können. Nach Unternehmensangaben sind rund 6,5 Millionen Kunden in Deutschland registriert.

Günstige Konditionen zum Start

Zum Start will Blablabus möglichst viele Kunden anlocken und wirbt dafür mit Ticketpreisen, die bei 99 Cent anfangen. Die Aktion ist bis September geplant. Die besten Chancen auf ein billiges Ticket hat, wer früh bucht und zeitlich flexibel ist.

Solche Angebote sollen Kunden binden, decken aber üblicherweise nicht die Kosten. Daher ist mit steigenden Ticketpreisen zu rechnen. Der Anbieter verspricht mehr Dynamik im Wettbewerb und eine größere Auswahl im Fernbusmarkt.

Harte Konkurrenz am Fernbusmarkt

In Deutschland hat Flixbus fast den gesamten Fernbusmarkt für sich erobert. Die meisten Konkurrenten hat Flixbus bisher vom Markt verdrängt oder aufgekauft. Wettbewerbsrechtlich ist das mit Blick auf andere Angebote für längere Strecken, wie zum Beispiel die Deutsche Bahn, bisher nicht beanstandet worden.

Blablabus geht damit in keinem einfachen Umfeld ins Rennen. Flixbus ist bei den Verbrauchern und mit einem großen Streckennetz sehr etabliert. Die deutsche Bahn und Fluggesellschaften bieten ebenfalls günstige Reisemöglichkeiten wie zum Beispiel verbilligte Tickets.

Ob die neue Konkurrenz in Deutschland Fuß fassen und den Markt beleben kann, bleibt abzuwarten. Und damit auch, ob Verbraucher sich langfristig auf mehr Angebot und günstigere Preise einstellen können.