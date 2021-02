Hendrike Brenninkmeyer moderiert Marktcheck mit: Reizdarm - helfen Medizinprodukte? Handcremes im Check, Do it yourself-Offensive der Baumärkte, Ärger mit Handwerkern, Fitness Zuhause. Anmerkung der Redaktion: In einer vorherigen Fassung hieß es in Bezug auf die O’Keffee‘s Handcreme bedauerlicherweise, dass der Hersteller uns nicht geantwortet habe. Tatsächlich hatte uns das Unternehmen geantwortet. Der Beitrag wurde überarbeitet und die Stellungnahme des Herstellers aufgenommen. mehr...