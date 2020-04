Bäckermeisterin Juliane Ockert verteilt auch Hefe und Klopapier

Jeden Tag steht Juliane Ockert um Mitternacht auf und backt. Mit zwei Kindern eh schon ein anstrengendes Leben. Jetzt kommen noch die verschärften Bedingungen wegen des Corona-Virus dazu. Was die Kunden jetzt wollen und wie die Osterbäckerei in diesem Jahr läuft erzählt sie in diesem Podcast