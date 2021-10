"FoodFighter" fordert 50 Prozent weniger Mindesthaltbarkeitsdaten

per Mail teilen

Die Umweltschutz-Organisation WWF hat in einer Studie errechnet, dass Deutschland so viel Essen wegwirft, dass statistisch betrachtet erst die ab dem 2. Mai produzierten Lebensmittel auch zum Verzehr kommen. Der gelernte Koch und Gründer des Vereins "FoodFighters", Michael Schieferstein, fordert, die Hälfte aller Mindesthaltbarkeitsvermerke auf Produktverpackungen ersatzlos zu streichen, "weil viele Lebensmittel gar kein Mindesthaltbarkeitsdatum brauchen". Was er von Verbraucherinnen und Verbrauchern fordert, hören Sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.