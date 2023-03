Was man über Zwiebeln wissen muss

per Mail teilen

Im Schnitt essen Menschen pro Jahr in Deutschland neun Kilo Zwiebeln. Zwiebeln sind das Multitalent in der Küche.

Sie sind mal rot, mal weiß, mal braun. Ob pikant als Frühlingszwiebel, leicht süßlich wie die roten, oder fein und mild wie Schalotten.

Keimende Zwiebeln essbar?

Im Gegensatz zu Kartoffeln entwickeln Zwiebeln keine giftigen Stoffe. Gekeimte Zwiebeln sind also ohne Probleme noch genießbar. Sehen die Knollen ansonsten noch frisch aus, können sie ohne Probleme gegessen werden.

Deshalb gibt es Zwiebeln das ganze Jahr zu kaufen

Jetzt im März ist die Aussaatzeit von Zwiebeln. Die landwirtschaftlichen Betriebe ernten die Zwiebeln dann im Spätsommer. Das bedeutet: Alle Zwiebeln, die jetzt gerade liefert werden, stammen aus der vergangenen Ernte.

Im März werden Zwiebeln ausgesäht. Nach einigen Wochen beginnen sie in der Erde zu keimen. Adobe Stock

So halten sich Zwiebeln von der Ernte im Spätsommer bis zum Frühling

„Wir lagern unsere Zwiebeln zwischen null bis zwei Grad bei relativer Luftfeuchtigkeit zirka von siebzig bis fünfundsiebzig Prozent. Dann sind unsere Zwiebeln von der Ernte zirka August, September bis April, Mai lagerfähig.“

Die allermeisten bei uns verzehrten Zwiebeln stammen auch aus Deutschland. Die größten deutschen Anbauflächen liegen in Niedersachsen, gefolgt von Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Zwiebeln zuhause richtig lagern

In der eigenen Küche sollte man Zwiebeln am besten trocken, kühl und dunkel aufbewahren – nicht im Kühlschrank oder in Plastikbeuteln.

Zwei besonders leckere Zwiebel-Rezepte hat Ernährungsprofi Dagmar von Cramm kreiert:

Gesundheitliche Vorteile von Zwiebeln

Zwiebeln enthalten viele sekundäre Inhaltsstoffe. Das sind Stoffe, die für uns gesundheitsfördernd wirken. Hier kommen vor allem Polyphenolen und Quercetin in Spiel. Der Stoff ist antioxidativ, wirkt auch vorbeugend gegen bestimmte Krebsarten, kann Arteriosklerose verhindern und ist insgesamt zellschützend.

Zwiebeln gegen Husten

Als bewährtes Hausmittel lassen sich Zwiebeln gut gegen Husten einsetzen. Die Schwefel-Verbindungen in der Zwiebel wirken antibakteriell. Sie helfen bei Reizhusten und sind gleichzeitig schleimlösend. Am besten wirken die Zwiebeln roh. Inhaltsstoffe wie ätherische Öle, Allicin und Quercetin können sich dann besonders gut entfalten.

Wirksam ist beispielsweise ein Saft in Kombination mit Honig. Hierfür werden weiße Zwiebel fein geschnitten und zusammen mit Honig einige Stunden eingelegt. Nach dem Abgießen ist der Hustensaft fertig und kann mehrmals täglich eingenommen werden.

Blähungen durch Zwiebeln

Trotz der vielen Gesundheitsvorteile können Zwiebeln auch zu unerwünschten Blähungen führen. Diese verursacht der Ballaststoff Inulin, der durch Darmbakterien fermentiert wird. Bei geringen Mengen wirkt es positiv gegen Verstopfungen.

Die Verbraucherzentrale gibt für die Verträglichkeit den Richtwert von etwa dreißig Gramm Inulin am Tag an: Wird dieser überschritten kann es zu Magen-Beschwerden und Blähungen kommen. Um diese Inulin-Menge zu überschreiten, müsste man allerdings zirka sieben Zwiebeln am Tag zu sich nehmen.

Für viele Menschen gehören Zwiebeln in jedes Gericht. Unsplash/CA Creative

Zudem macht es einen Unterschied, ob die Zwiebel roh oder gekocht gegessen wird, denn Inulin ist hitzebeständig. Sind die Zwiebeln gedünstet, muss man sich keine Gedanken über Beschwerden machen: Inulin ist wasserlöslich.

Zwiebeln schneiden ohne tränende Augen

Die Tränen beim Aufschneiden entstehen durch die Zerstörung der Zellstruktur der Zwiebel. Dadurch treffen das Enzym Alliinase und die Aminosäure Isoalliin aufeinander. Diese Verbindung reizt die Augen.

Dass Augen zu tränen anfangen, kann man verringern, indem man mit einem besonders scharfen Messer schneidet. So wird die Zwiebel geschnitten und weniger Saft herausgedrückt. Hilfreich kann es außerdem sein, die Zwiebel vor und während dem Schneiden unter fließendes Wasser zu halten.

Übrigens: Nach jahrzehntelanger Entwicklungszeit gibt es seit kurzem eine „tränenlose“ Zwiebel in deutschen Supermärkten zu kaufen. Angebaut in den USA, ist sie durch Kreuzung verschiedener Sorten entstanden. Die Sorte heißt Sunions, schmeckt mild und ist etwas teurer als herkömmliche Zwiebeln.