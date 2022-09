Diese Versicherungen können Sie kündigen

per Mail teilen

Bei Versicherungen entstehen häufig unnötige Ausgaben. Welche sind wirklich notwendig und wo lässt sich guten Gewissens Geld einsparen?

Welche Versicherungen brauche ich unbedingt?

Welcher Mensch welche Versicherungen unbedingt braucht ist höchst unterschiedlich. Um sich der Frage zu nähern, rät Finanzexpertin Barbara Sternberger-Frey zum "GAU-Prinzip". Dem zugrunde liegt die Frage: Welche Verluste würden mich beim Größten Anzunehmenden Unfall finanziell ruinieren? Die entsprechenden Positionen sollten Sie versichern lassen.

Braucht jeder: Private Haftpflichtversicherung

Für jede und jeden unabdingbar ist die private Haftpflichtversicherung. Lesen Sie hier, wie Sie einen guten Anbieter finden:

Übrigens: Die Privathaftpflicht bietet nicht nur Absicherung im Schadensfall, sondern auch einen sogenannten passiven Rechtsschutz. So wehrt sie unberechtigte oder überzogene Forderungen Dritter ab.

Diese Versicherungen sollte man außerdem haben

Eine Krankenversicherung muss jeder haben. Für Auslandsreisen sollte man zusätzlich eine Auslandskrankenversicherung abschließen.

Unerlässlich für Immobilienbesitzer: Umfassende Wohngebäudeversicherung, eventuell plus Elementarversicherung, die beispielsweise Hochwasserschäden abdeckt.

Sehr sinnvoll für Berufstätige: Eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Jeder vierte Berufstätige wird zeitweise oder dauerhaft durch Unfall oder Krankheit berufsunfähig.

Eventuell Hausratsversicherung, wenn man über wertvollen Hausrat verfügt

Eventuell Rechtsschutzversicherung, beziehungsweise Verkehrs-Rechtsschutzversicherung

Diese Versicherungen sind verzichtbar

Wenig sinnvoll findet Finanzexpertin Sternberger-Frey Versicherungen für kleinere Werte, deren Verlust aus der Haushaltskasse beglichen werden kann. Spart man sich diese Versicherungen, hat man den Verlust im Schadensfall durch eingesparte Prämien vergleichsweise schnell wieder ausgeglichen. Hierzu gehören beispielsweise Versicherungen von Brillen, Reisegepäck, Elektronik oder gegen Glasbruch. Nur bei extrem teuren Anschaffungen kann eine Versicherung ausnahmsweise sinnvoll sein. Auch Sterbegeldversicherungen lohnen sich häufig nicht.

Versicherungs-Bündel – alles bei einem Versicherer?

Oftmals bieten Versicherer Rabatte an, wenn man gleich mehrere Versicherungen bei ihnen abschließt. Hier sollte man jedoch genau hinschauen, ob das wirklich die beste und kostengünstigste Option ist. Versicherungspolicen können sich von Anbieter zu Anbieter stark unterscheiden, was Preis und Leistung anbetrifft. Man kommt also nicht umhin, jede Police genau durchzulesen und mit anderen Anbietern zu vergleichen.

Wo finde ich die beste Versicherung?

Im Internet findet man zahlreiche Versicherungs-Vergleichsportale, auf die man einen Blick werfen kann. Die Stiftung Warentest testet außerdem regelmäßig verschiedene Versicherungen und gibt eine gute Orientierungshilfe. Auch beim Bund der Versicherten gibt es Tipps.

Versicherungen regelmäßig prüfen

Auch bestehende Versicherungen sollte man regelmäßig überprüfen. Schließt beispielsweise eine Police Leistungen ein, die schon eine meiner anderen Versicherung abdeckt? Hat sich etwas an meiner Lebenssituation verändert – bin ich beispielsweise mit jemandem zusammengezogen oder habe geheiratet? Da es häufig schwierig ist, im Versicherungs-Dschungel durchzublicken, bieten die Verbraucherzentralen Beratung an. Wer bei seinen Versicherungen klug ausmistet kann im Jahr oft mehrere hundert Euro sparen – und ist trotzdem noch ausreichend abgesichert.

Selbstbehalt raufsetzen und Geld sparen

Häufig lohnt es sich, bei bestehenden oder neu abgeschlossenen Versicherungen einen Selbstbehalt im Schadensfall zu vereinbaren oder heraufzusetzen – beispielsweise bei einer Hausratversicherung, die man möglicherweise nur selten in Anspruch nimmt. Legt man den Selbstbehalt hier beispielsweise auf 250 Euro fest, würde diese Summe kein Riesenloch in die Haushaltskasse reißen – dafür verringert sich aber die Prämie. Über eine längere Zeit hinweg betrachtet kann dies günstiger sein.