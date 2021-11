Wie Sie ungewünschten Verträgen entgehen

Erst erhalten Sie einen Anruf. Dann erreicht Sie ein Paket voller Pillen und die Information, dass Sie ein Abonnement abgeschlossen hätten. Was steckt dahinter und was können Sie tun?

Wie läuft die Sache ab?

Sie erhalten einen Anruf, in dem für Nahrungsergänzungsmitteln geworben wird. Der Anrufer kündigt an, Ihnen Informationsmaterial oder Produktproben zuzusenden.

Kurze Zeit später erhalten Sie dann ein Päckchen mit Nahrungsergänzungsmitteln von Hirschberger NaturRat. Allerdings wird auch eine Rechnung mitgeschickt: In den Fällen beispielsweise die Marktcheck bekannt sind, werden rund 160 Euro in Rechnung gestellt.

Außerdem teilt Ihnen der Absender in einem beiliegenden Schreiben mit, Sie hätten ein Abonnement abgeschlossen.

Wer steckt hinter den Pillen von Hirschberger NaturRat?

Die Nahrungsergänzungsmittel Hirschberger NaturRat werden von der Bonafair AG vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz. Die Pakete, die wir zurückverfolgen konnten, hat ein Logistik-Dienstleister aus Reutlingen versendet. Laut eines Mitarbeiters des Dienstleisters werden von dort aus 200 bis 300 Pakete jeden Tag verschickt.

Sabine Holzäpfel von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg weiß von vielen Fällen, in welchen Verbraucher unerwartete Pakete mit Nahrungsergänzungsmitteln erhalten haben. SWR

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg kennt die Bonafair AG. Nachdem sie bereits hunderte Beschwerden aufgrund der Pillen-Pakete erhalten hat, klagt sie nun gegen das Unternehmen. Verbraucherschützerin Sabine Holzäpfel erklärt:

"Aus unserer Sicht ist das Abzocke. Es handelt sich auch nicht um Einzelfälle. Wir haben Hunderte Beschwerden, wir sehen also, das Ganze hat System. Das ist eine ganz miese Masche. Da werden bevorzugt ältere Menschen angerufen. Also die meisten Betroffenen sind über 80 [Jahre alt], nach unseren Schilderungen. Und dann wird eben am Telefon etwas aufgequatscht, was die gar nicht möchten."

Wir haken bei der Bonafair AG nach, was es mit den Vorwürfen auf sich hat. Auf unsere Fragen erhalten wir ein Schreiben einer Anwaltskanzlei: "Alle (…) kontaktierten Kunden haben in der Vergangenheit eine entsprechende Einwilligung erteilt. Unsere Mandantin kann jedoch nicht ausschließen, dass manche Kunden sich nicht mehr daran erinnern.“

Was können Sie tun, wenn Sie ein Paket erhalten, obwohl Sie sicher nichts bestellt haben?

Wenn Sie Ware erhalten, die Sie sicher nicht bestellt haben, dann müssen Sie die beiliegende Rechnung nicht bezahlen. Denn nur durch den Erhalt unbestellter Waren kommt noch kein Kaufvertrag zustande. Sie müssen die Waren in diesem Fall auch nicht zurücksenden. Trotzdem sollten Sie den angeblichen Kaufvertrag vorsorglich schriftlich widerrufen, am besten per Einwurfeinschreiben.

Was können Sie tun, wenn Sie einer Lieferung zugestimmt haben?

Wenn Sie einer Lieferung von Produktproben am Telefon zugestimmt haben, handelt es sich um einen Fernabsatzvertrag. In diesem Fall haben Sie ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Dazu müssen Sie die Waren in der Regel auf eigene Kosten zurücksenden. Zudem müssen Sie den Vertrag fristgerecht widerrufen. Der Widerruf sollte schriftlich erfolgen, am besten per Einwurfschreiben. Das Schreiben muss keine Begründung enthalten. Als Stichtag für die Einhaltung der Frist gilt der Termin, an welchem Sie den Widerruf absenden.

Die Produkte von Hirschberger NaturRat werden von der Bonafair AG vertrieben. SWR

Wie gut sind die Nahrungsergänzungsmittel von Hirschberger NaturRat?

Was steckt eigentlich in den Produkten, die versendet werden?Naturheilkundler Andreas hat sich die Präparate von Hirschberger NaturRat und deren Zusammensetzung für uns genauer angeschaut. Das Nahrungsergänzungsmittel, das als "Gelenk Formel“ beworben wird, enthält unter anderem Glucosamin und 180-200 Milligramm Chrondroitinsulfat. So soll die Widerstandsfähigkeit von Knorpeln gestärkt werden. Das hört sich erstmal gut an, allerdings müsste man laut Andreas Michalsen etwa die fünffache Menge einnehmen, um eine Wirkung zu erzielen:

"Also, wenn man überhaupt glaubt, dass es wirkt, dann braucht man 800 bis 1200 mg. Und beim Glucosamin, da bräuchte man auch eigentlich das drei- bis vier- oder fünffache. Und da fällt auch noch auf, da müsste man eigentlich eine ganz andere chemische Zusammensetzung verwenden. Das ist so eine wilde Mischung, wo man sagt, also das kann eigentlich nicht wirken."

Außerdem kritisiert Andreas Michalsen den Namen "Gelenk Formel“: "Gelenk auf solche Präparate drauf zu schreiben ist medizinisch nicht richtig. Es suggeriert ja dann dem Käufer oder dem Verbraucher, dass er jetzt irgendetwas wirksames für seine Gelenke macht und das ist eben wissenschaftlich fragwürdig, bestenfalls."

Die Anwaltskanzlei entgegnet uns schriftlich, dass die Produkte der Bonafair AG der gängigen Rechtslage entsprechen: "Unsere Mandantin hält sich an die gängige Rechtslage (…) hat Namen und Zusammensetzungen ihrer Produkte durch einen Fachanwalt prüfen und freigeben lassen."

Fazit: Ruhe bewahren

Egal, ob Sie Nahrungsergänzungsmittel telefonisch bestellt haben oder nicht: Sofern Sie richtig reagieren, sind Sie rechtlich nicht dazu verpflichtet, die Waren zu bezahlen. Es lohnt sich also, Ruhe zu bewahren und sich nicht verunsichern zu lassen.