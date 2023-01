Das können Sie bei mangelhaften Handwerkerleistungen tun

per Mail teilen

Monatelanges Warten auf Handwerker-Reparaturen kann die Geduld ganz schön auf die Probe stellen. Verbraucher sind in solchen Fällen aber nicht machtlos.

Wer sich aktuell eine Wärmepumpe installieren will - oder es schlicht muss, weil die Alte defekt ist - muss unter Umständen ganz schön lange warten. Sowohl an Geräten als auch an Fachkräften mangelt es. Da kann es durchaus zu Auftragsverzögerungen und Ausfällen kommen.

Lohnt sich eine Wärmepumpe? Mit dem angepeilten Ziel, die Bundesregierung bis 2045 Klima und CO2-neutral zu machen, gehen auch strengere Regeln beim Heizungsaustausch einher: Ab 2024 soll jede neue Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Zu den nachhaltigen Heizalternativen zählen auch Wärmepumpen, denn sie werden elektrisch betrieben und nutzen idealerweise den sauberen Strom von Windrädern und Solaranlagen. Ein Umstieg auf erneuerbare Energien wird vom Staat gefördert: Solarthermie und Wärmepumpen werden beispielsweise mit 25 Prozent Investitionskosten subventioniert.

Als Verbraucher kann man schon bei Vertragsschluss Einfluss darauf nehmen, dass die Bearbeitung des Auftrags nicht im Sande verläuft. Der Stuttgarter Rechtsanwalt Benjamin Stillner empfiehlt Verbrauchern, mit dem Unternehmen einen konkreten Termin zu vereinbaren, zu dem die Leistung spätestens erfolgen soll.

Wird im Vertrag jedoch kein schriftlicher Termin festgehalten, fordert das Gesetz vom Handwerker trotzdem, die Leistung in einer angemessenen Zeit zu erbringen. Was das genau bedeutet, kommt auf den Einzelfall an. Wartet ein Kunde jedoch zum Beispiel mit einer nicht funktionierenden Heizung dringend auf Ersatz, dann ist ein halbes Jahr sicher schon unangemessen lang.

Stillner rät außerdem, das Unternehmen darüber aufzuklären, dass bei Nichteinhalten der Fristen auf einen anderen Betrieb ausgewichen werde und für die Verzögerungen und Mehrkosten in so einem Fall mit Schadensersatzforderungen zu drohen.

Wenn Fristen nicht eingehalten werden, haben Verbraucher außerdem die Möglichkeit, vom Vertrag zurückzutreten oder ihn zu kündigen. Jurist Karl Dieter Möller weist darauf hin, dass Werkverträge ohne die Angabe von Gründen zwar jederzeit gekündigt werden können, der Kunde die bis dahin erbrachte Leistung jedoch selbst bezahlen müsse.

Er rät daher zu einem Rücktritt vom Vertrag: Wenn die Frist versäumt würde, könne man dann einen anderen Handwerker beauftragen und alle Schäden, die infolgedessen entstehen, vom alten Handwerker zurückverlangen.

Mehr dazu hier:

Verbraucher sind bei Handwerker-Leistungen nicht zur Zahlung einer Vorkasse verpflichtet. Zahlungen muss der Kunde erst leisten, wenn der Auftrag fertig und mängelfrei abgenommen ist.

Vorleistungspflichtig sind jedoch den gesetzlichen Vorschriften zufolge die Handwerker. Als individualvertragliche Vereinbarung zwischen Handwerker und Kunde ist eine Bezahlung oder Anzahlung vorab allerdings möglich – in Zeiten des Handwerkermangels kann es durchaus vorkommen, dass Betriebe darauf bestehen. Der Kunde muss sich dann überlegen, ob er darauf eingehen möchte.

Um zusätzliche Kosten durch Schäden zu verhindern, ist außerdem sinnvoll, den Betrieb nach seiner Haftpflichtversicherung zu fragen. Für Schäden bei anderen wie den Nachbarn hilft es auch, wenn man selbst eine Haftpflichtversicherung hat. Denn sonst gilt: Wenn der Handwerker beim Nachbarn Schäden verursacht und diese selbst nicht bezahlen kann, muss der Auftraggeber dafür haften.