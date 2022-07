Tote Hose statt kahlem Kopf?

„Das war natürlich in Deutschland einfach ein Verkaufsschlager. Das ist eine Pille, die wirft man ein und plötzlich fallen die Haare nicht mehr aus. Das ist an sich erstmal wunderbar und entsprechend haben die Pharmahersteller auch daran verdient. Und dann haben die Pharmahersteller natürlich auch kein Interesse daran, dass diese Nebenwirkungen, die eben zum Teil ganz gravierend sind, publik werden. Und deshalb hat man so nach und nach, wenn es nicht mehr anders ging, eine Nebenwirkung nach der anderen noch aufgenommen, ohne den ganzen Komplex.“