Für die deutsche Nahrungsmittelindustrie werden die USA als Absatzmarkt immer wichtiger. Handelsriese Lidl startet, Aldi ist schon lange dort. Markenprodukte wie Ritter Sport können gar nicht anders.

Schokoladen-Produktion bei Ritter Sport in Waldenbuch zwischen Stuttgart und Tübingen: In riesigen, silbernen Tanks wird die Schokoladenmasse angerührt und dann in quadratische Formen abgefüllt. Auf einer langen Produktionsstraße erkalten die Tafeln, bevor sie verpackt werden.

3,5 Millionen Schokoladentafeln werden hier pro Tag hergestellt. 40 Prozent davon gehen inzwischen in den Export. Die größten Auslandskunden sind Russland, Italien, Österreich und Dänemark. Auf Platz Fünf folgen die USA.

Arbeiten in der Schokoladenfabrik - für viele ein Traumberuf picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Marijan Murat

Ausweg aus dem gesättigten Schokoladen-Markt

Die Bedeutung der Auslandsmärkte werde für den baden-württembergischen Mittelständler immer größer, erklärt Thomas Seeger von Ritter Sport: "Vor dem Hintergrund, dass der deutsche Tafelschokoladenmarkt ein sogenannter gesättigter Markt ist, also insgesamt seit einigen Jahren nicht mehr wächst, er ist teilweise sogar etwas rückläufig. Vor diesem Hintergrund ist Wachstum in Deutschland nur noch schwerlich beziehungsweise durch Verdrängung möglich."

Deshalb verkauft Ritter auch schon lange in den USA. Über einen Zwischenhändler wurden zunächst die Metropolen an der Ostküste, allen voran New York, beliefert. "Da waren wir dann wirklich in Delikatessgeschäften vertreten - so fing es an, die Tafel für vier, fünf Dollar. Heute sieht es schon etwas anders aus. Wir sind jetzt in den Metropolregionen, den Großstädten der Ost- wie der Westküste gut vertreten und jetzt nicht mehr nur bei den Delikatessgeschäften, sondern bei den großen Ketten. Wal Mart, Target sind zwei große Ketten drüben, aber auch Traders Joe, das ist das Aldi-Pendant in den USA. Das bauen wir sukzessive aus."

Lidl schafft weitere Verkaufsflächen

Dabei könnte Lidl zusätzlich helfen. Noch ist nicht klar, ob der Discounter in den USA auch Ritter-Schokolade anbieten wird. Wenn ja, so Ritter-Pressesprecher Thomas Seeger, wäre das eine Riesen-Chance: "Lidl macht ja jetzt erst den Auftakt. Wenn man sich anschaut, wie lange wir jetzt schon mit Lidl zusammenarbeiten - von daher sehen wir natürlich mit diesem Marktzugang und dem, was sie vor Ort in den USA vorhaben, für uns perspektivisch eine Chance."

Diese Chance ginge weit über das Geschäft mit Lidl hinaus: Wenn Ritter Sport durch den deutschen Discounter in den USA noch bekannter würde, könnten andere Supermarkketten nachziehen und ebenfalls Schokolade aus Waldenbuch in ihr Sortiment aufnehmen. "Dass vielleicht der eine oder andere Händler in Zugzwang kommt, bei dem wir noch nicht vertreten sind. Das heißt, da ist noch Luft nach oben - auch was die Sortimente angeht. Das Sortiment, das Sie von Ritter hier in Deutschland kennen, mit 25 Standardsorten im 100-Gramm-Bereich, das finden Sie drüben nicht. Dort hat man vielleicht sieben oder acht Sorten. Über den Marktgang von einem weiteren namhaften Händler steigen für uns auch die Chancen, weitere Sorten unterzubringen."

Mehr Märkte bringen mehr Absatzmöglichkeiten Getty Images Thinkstock -

Neue Möglichkeiten für deutsche Nahrungsmittelbranche

Chancen sieht auch Stefanie Sabet, Geschäftsführerin bei der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungswirtschaft. Für die gesamte deutsche Nahrungsmittelindustrie werden die USA als Absatzmarkt immer wichtiger.

"Die USA sind für die Betriebe der deutschen Ernährungsindustrie der zweitwichtigste Absatzmarkt außerhalb Europas. Das ist ein jährliches Absatzvolumen von 1,6 Milliarden Euro. Die USA sind einfach mal 320 Millionen Konsumenten, die ein ähnliches Konsummuster haben wie wir in Europa. Das macht es gerade im Lebensmittelgeschäft, wo es viel um Geschmack, auch Tradition und Gewohnheit geht, einfacher."

Amerikanische Zölle, Schranken und Barrieren für den Handel

Allerdings ist der US-Markt nicht ganz einfach für die deutschen Lebensmittelhersteller. Nur etwa die Hälfte von ihnen exportiert dorthin. "Es gibt natürlich Barrieren auch im Handel. Das muss man einfach sehen. Es gibt zum Beispiel recht hohe Zölle, also 70 Prozent. Das kann einen Preisaufschlag bis 140 Prozent bedeuten. Das ist schon erheblich. Da zeichnet sich für uns noch nicht so recht ab, dass sich das bald ändert. Deswegen sind die Perspektiven schon positiv, aber eben mit Hürden belastet."

Auch deutsche Discounter verkaufen US-Produkte

Erst recht, wenn die USA noch größere Handelsbarrieren aufbauen. Das träfe vor allem die Firmen, die erst neu in den amerikanischen Markt einsteigen wollen.

Aber auch sonst dämpft Stefanie Sabet von der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie die Erwartungen rund um das USA-Geschäft von Lidl: "Nur sechs Prozent Nutzen kommen über deutsche Handelsunternehmen. Das trifft auch auf die USA zu. Das heißt, es ist nicht automatisch die Gewähr, dass wenn wir ein deutsches Handelsunternehmen haben, dass die ihr Produkt auch leichter absetzen, weil die Regularien, die sie erfüllen müssen, die Zölle, die sie zahlen müssen, das macht dort keinen Unterschied - und Bürokratie und Regularien. Auch die deutschen Händler versuchen erfahrungsgemäß, sich an das Produktsortiment vor Ort anzupassen. Sie nehmen vielleicht das eine oder andere deutsche Produkt mit, aber vorrangig sind das amerikanische Produkte."

Deshalb kann der Gang von Lidl in die USA für den einen oder anderen deutschen Hersteller eine Chance sein. Die neuen Lidl-Märkte allein werden dem deutschen Lebensmittel-Export in die Vereinigten Staaten aber nicht zu einem großen Wachstumsschub verhelfen.

Von Wolfgang Brauer, SWR Wirtschaft und Umwelt | Online: Heidi Keller