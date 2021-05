Die deutsche Konjunktur brummt, dennoch gibt der Staat vergleichsweise wenig Geld für Bildung und Infrastruktur aus. Die schwarz-rote Wirtschaftspolitik - eine kritische Bilanz.

Bundeskanzlerin Angela Merkel kann sich freuen: Der deutschen Wirtschaft geht es großartig. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Von Dirk Rodenkirch, SWR-Hauptstadtstudio Berlin

Die große Koalition hat scheinbar alles richtig gemacht. Aber stimmt das wirklich? Deutschland befindet sich im Daueraufschwung, die Wirtschaft wächst und wächst, seit drei Jahren geht es immer in eine Richtung: bergauf. Deutschland - der Staat und die Unternehmen - haben außerdem profitiert von sogenannten Sonderfaktoren: dem schwachen Euro, dem niedrigen Ölpreis und den geringen Zinsen.

Schwarz-rote Wirtschaftspolitik mit deutlichem SPD-Einfluss

Durch die gute Beschäftigungslage konsumieren die Menschen mehr, dazu kommen gestiegene Löhne und die umkämpfte Einführung des Mindestlohns. Nicht weniger zäh, das Ringen in der Koalition um die Übernahme von Leiharbeitern. SPD-Minister sehen sich als produktive Treiber der großen Koalition.

Die Politik von CDU und CSU kreiste dagegen vor allem um die schwarze Null: ausgeglichene Haushalte, keine Neuverschuldung, wenig Investitionen. Und unterm Strich große Handelsüberschüsse - internationale Kritik daran ließ die Bundesregierung abperlen.

Die Bauwirtschaft boomt und kommt kaum hinterher, den Bedarf an Wohnungen in Deutschland zu decken. Auch bei Brücken und Straßen müsste viel passieren. Der Haken: Planungsstaus in Ländern und Kommunen - im Grunde ein Luxusproblem.

Bei öffentlichen Investitionen am Ende der Skala

Die SPD hat schon recht: Gemessen an der Wirtschaftsleistung gibt Deutschland zu wenig für öffentliche Investitionen aus. Ein Vergleich der OECD-Länder zeigt: Die Bundesrepublik wendet für Bau und Erhalt öffentlicher Einrichtungen deutlich weniger auf als Österreich, die Schweiz, Frankreich oder die skandinavischen Länder. Wir sind in einer Gruppe mit ärmeren Ländern wie Mexiko und europäischen Krisenstaaten.

Deutschland steckt in einem Dauerkrisen-Modus fest. Trotz sprudelnder Staatseinnahmen sind die Investitionsausgaben so niedrig, dass die Bundesrepublik ähnlich schwach dasteht wie Italien, Portugal, Irland und Spanien - Länder also, die in Folge der Finanzkrise massiv sparen mussten und die teils in den Jahren zuvor viel investiert hatten.

Infrastruktur veraltet - und die Konjunktur verhindert Investitionen

Bildung und auch Breitbandversorgung - nicht zukunftsfähig picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

In Deutschland dagegen veraltet die Infrastruktur. Straßen, Schulen, Datennetze - wir könnten besser sein, und wir müssten besser sein. Im Zuge der deutschen Einheit hatte der deutsche Staat in den Neunzigerjahren große Summen investiert. Seither lahmen die Ausgaben.

Deutschland lebt von der Substanz. Leider ist es jedoch so, dass ein großes Infrastrukturprogramm derzeit gar nicht in die konjunkturelle Lage passt.

Lesen Sie auf den folgenden Seiten eine detaillierte Analyse der Wirtschaftspolitik der Großen Koalition: