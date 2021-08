Zum ersten Mal tagt eine eigens einberufene Kommission zum Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohleförderung. Die hat jedoch einen schweren Start.

Standpunkt von SWR-Umweltredakteurin Alice Thiel-Sonnen

Eigentlich heißt sie ja Kommission für "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung". Der Titel macht schon den Konflikt deutlich: Bis zum Ende des Jahres soll die Kommission einen Weg erarbeiten, wie Deutschland aus der Braunkohlenutzung aussteigen kann - inklusive dem Enddatum, wann das passiert sein soll.

Grüne und Umweltverbände sagen: So schnell wie möglich, wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen will.

Wandel muss sozialverträglich sein

Die Regierungskoalition hat es nicht ganz so eilig. So ein Wandel müsse auch sozialverträglich sein, sagt sie. Also wurde die gesamte Debatte darüber, was mit den Beschäftigten passiert und welche wirtschaftlichen Alternativen es für die Bergbauregionen gibt, mit in den Titel der Kommission gepackt.

Die 31 Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Gewerkschaften, Umweltverbänden und Wissenschaft tagen also jetzt zum ersten Mal.

Kritik an kohlefreundlicher Besetzung

Selbstverständlich wollen auch die Bundesländer mit Kohleabbauregionen mitreden: Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Brandenburg. Sie spiegeln sich im Team der Vorsitzenden: Mit dabei sind die früheren Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (Sachsen, CDU) und Matthias Platzeck (Brandenburg, SPD) sowie Ex-Kanzleramtschef Ronald Pofalla (CDU).

Nach Kritik an zu viel kohlefreundlicher Besetzung wurde die Führungsriege noch um die Klimaexpertin Barbara Praetorius ergänzt.

Unterschiedliche Interessen vereinen

Die Kommission hat eine schwierige Aufgabe zu bewältigen. Viele sehr verschiedene Interessen sollen unter einen Hut gebracht werden. Und ihr Tun wird von Anfang an mit Argusaugen beobachtet.

Den Grünen kommt der Klimaschutz in der Arbeitsbeschreibung zu kurz. Die Kohleregionen warnen vor einem übereilten Ausstieg und wollen zuerst über Arbeitsplätze reden. Und noch vor der ersten Kommissionssitzung wurde der gesetzte Zeitplan mit einem Abschlussbericht Ende 2018 als unrealistisch kritisiert.

Es ist ein schwerer Start für die Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" - bei der es eben um mehr als nur um Kohle geht.

