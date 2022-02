Die vernetzte Welt von morgen

per Mail teilen

Alles wird noch smarter, vernetzter und effizienter: Auf der Internationalen Funkausstellung zeigen über 1.400 Hersteller die neuesten Entwicklungen der Unterhaltungs- und Hausgerätetechnik.

Viel Raum nehmen auf der Internationalen Funkausstellung traditionell die Hausgerätehersteller ein. Inzwischen wird auf der IFA aber auch die Brücke zur Computertechnik geschlagen. Noch mehr Haushaltsgeräte sollen in Zukunft beispielsweise mit dem Smartphone steuerbar sein.

Smart kochen? Kein Problem!

Eine Innovation der Technik-Messe: ein Dialog-Garer - ein Backofen, der es schaffen soll, dass verschiedenste Lebensmittel gleichzeitig fertig werden. Kartoffeln, Spargel und ein großer Braten - alles aufs Blech, und der Ofen weiß, was wie viel Hitze abbekommen muss. Erhitzt werden die Gerichte durch elektromagnetische Wellen. Mit dem Smartphone lässt sich im Ofen alles einzeln feinjustieren.

Das Gewächshaus für die Küche

Die richtigen Kräuter zum Braten könnte ein anderer Hersteller in Zukunft beisteuern - mit einem futuristischen Kleingarten für die moderne Stadtwohnung, im Kühlschrankformat. "In dem neuen Mikro-Garden können wir unsere eigenen Kräuter ziehen. Wir haben hier ein Gerät, das automatisch belüftet, bewässert und die Pflanzen mit UV-Licht zum Wachsen bringt. Der Mikro-Garden ist vernetzt und mit einer App kann man nachschauen, auf welcher Ablage die Kräuter schon bereit sind zum Ernten", erklärt Nina Sender, die Produktmanagerin.

OLED-Bildschirme bringen das Bild zum Leuchten

Wer seine Gäste mit Dialog-Garer und Mikro-Garden noch nicht genug beeindruckt hat, kann mit einem vernetzten OLED-Bildschirm noch einmal nachlegen. Die neuartige Technologie, bei der alle Bildpunkte von innen heraus leuchten, schafft eine größere Farbintensität als bisherige Geräte, und teilweise sind die Bildschirme nicht viel dicker als eine Tapete. Sie sollen auch dafür sorgen, dass die Absatzzahlen im TV-Bereich künftig wieder steigen. Diese sind in den vergangenen Jahren in Deutschland von knapp zehn auf sieben Millionen Geräte im Jahr eingebrochen.

Auf der IFA zeigt sich, wie alle elektronischen Geräte im Haus künftig noch mehr vernetzt werden. Das Problem: Fast jeder Hersteller setzt auf seine eigene Technik. Es gibt keinen Standard - und so passt am Ende nichts wirklich zusammen.

Computerkonzerne mischen mit

Da die digitale Technik immer weiter ins tägliche Leben vordringt, treten mittlerweile auch klassische Computerkonzerne in Berlin an. Microsoft schickt hochrangige Manager, um neue Hardware vorzustellen. Und auch Dell ist auf der IFA präsent.

Andere Aussteller zeigen Smartphones, Smartwatches, vernetzte Sofortbildkameras, digital gesteuerte Waschmaschinen, Saugroboter oder Drohnen, die durch Zimmer fliegen und dabei die Luft von Staub und Pollen befreien.

Die Internationale Funkausstellung mit ihren rund 1.400 Ausstellern ist ein technologischer Rundumschlag. Kaum eine andere Messe in Europa zeigt so umfangreich, wie die Digitalisierung unser tägliches Leben durchdringen kann. Zu sehen ist das sechs Tage lang, bis zum kommenden Mittwoch. Rund 240.000 Besucher werden auf der IFA in diesem Jahr erwartet.

Online: Inga Vennemann