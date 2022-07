Muss ich im Urlaub ansprechbar bleiben?

Endlich Ferien - Sonne, Strand, ein kühles Getränk. Dann klingelt das Handy: Es ist der Chef. Pflichtbewusstsein oder Neugier - vielleicht ist es wichtig. Muss man immer erreichbar sein?

Immer zu erreichen für den Arbeitgeber? Das ist nur in Ausnahmefällen nötig. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Fragen an Sina Rosenkranz, SWR Wirtschaft und Soziales

Muss ich im Urlaub für meine Firma erreichbar sein?

Ganz klare Antwort: Nein. Ich muss nicht ans Handy gehen und ich muss auch keine E-Mails lesen oder whatsapp-Nachrichten beantworten. Ich kann das alles einfach ignorieren. Auch wenn ich ein Diensthandy habe und auch wenn der Chef im Büro sitzt und kocht, weil er mich nicht erreichen kann: Es hat keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen, wenn ich Urlaub mein Smartphone ausschalte.

Wenn der Arbeitgeber mir trotzdem eine E-Mail schreibt und eine Antwort erwartet, wäre er streng genommen sogar dazu verpflichtet, mir den Urlaubstag wieder gutzuschreiben. Selbstverständlich kann ich selbst im Einzelfall entscheiden, ob ich wirklich auf die Nicht-Erreichbarkeit poche, oder ob das in bestimmten Situationen zu Spannungen im Verhältnis mit dem Chef führt. Trotzdem ist es gut, die Rechtslage zu kennen, gerade wenn die Anrufe überhand nehmen.

Die Rechtslage sieht ganz klar so aus: Der Urlaub soll der Erholung dienen - das Bundesurlaubsgesetz verlangt das sogar. Deshalb sollte man auch kein schlechtes Gewissen haben, das Smartphone dann komplett auszuschalten.

Gibt es bei der Erreichbarkeit im Urlaub irgendwelche Ausnahmen?

Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen. Im Grunde muss schon eine Existenzbedrohung des Arbeitgebers vorliegen, damit er mich im Urlaub kontaktieren beziehungsweise aus dem Urlaub zurückholen kann. Also wenn etwa die Firma kurz vor der Pleite steht, und es kommt absolut darauf an, dass ich jetzt an Bord bin. Aber so ein Fall kommt ja nur ganz selten vor.

Generell stehen jedem Mitarbeiter gesetzlich mindestens 20 Urlaubstage zu. Einige Unternehmen gewähren zusätzliche Urlaubstage. Die Beschäftigten haben dann zum Beispiel 29 Urlaubstage und für diese zusätzlichen Tage könnte der Arbeitgeber theoretisch vertraglich vereinbaren, dass der Beschäftigte erreichbar ist.

Aber solche Sonderregelungen im Arbeitsvertrag sind juristisch schwer umzusetzen und kommen in der Praxis auch kaum vor. Im Gegenteil: Viele Unternehmen sind durchaus bemüht, das Thema Erreichbarkeit über Betriebsvereinbarungen zu klären. Bei Daimler zum Beispiel können die Beschäftigten entscheiden, ob Mails, die während des Urlaubs eingehen, automatisch gelöscht werden.

Online: Heidi Keller