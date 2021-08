Die Deutschen essen viel zu süß, warnt die Stiftung Warentest: etwa 29 Stück Würfelzucker pro Tag verbrauche jeder von uns im Schnitt. Der meiste Zucker ist in Lebensmitteln versteckt.

Laut Stiftung Warentest verbraucht der Durchschnittsbürger rund 90 Gramm Haushaltszucker am Tag, das sind umgerechnet rund 29 Stück Würfelzucker picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Gespräch mit Stefanie Peyk, SWR Umwelt- und Ernährung

Fast 30 Stück Würfelzucker am Tag - so viel landet bei niemandem im Kaffee. Wo steckt der ganze Zucker drin?

Der Zucker im Kaffee oder der Zucker, mit dem wir Kuchen backen, ist nur ein Bruchteil der Menge, die wir tatsächlich täglich verbrauchen. Der meiste Zucker ist versteckt, in allen möglichen verarbeiteten Lebensmitteln. Die Industrie packt den Zucker nicht nur in Süßigkeiten, sondern auch in Fruchtjoghurts, in Frühstücks-Flocken oder in Softdrinks. Selbst in herzhaften Lebensmitteln ist oft Zucker enthalten, etwa in der Fertigpizza, im Kartoffelsalat oder in der Currywurst.

Besonders häufig und viel Zucker findet sich in Ketchup und Fertigsoßen. Übrigens sind die 29 Stück Würfelzucker wahrscheinlich noch untertrieben, denn das ist nur der durchschnittliche Verbrauch an Haushaltszucker. Zusätzlich süßt die Industrie aber auch noch mit Glukosesirup, Honig oder Fruchtsaft.

Die Stiftung Warentest hat 60 gesüßte Fertiglebensmittel untersucht und geschaut, wie viel Zucker sie enthalten. Was sind besonders krasse Beispiele?

Ziemlich heftig finde ich, was die Industrie den Kindern zum Frühstück auftischt: oft sind es pappsüße Flocken. "Kellogg’s Smacks" zum Beispiel bestehen zu 43 Prozent nur aus Zucker. Oder die "JA! Honey Wheats" beinhalten zu 39 Prozent Zucker. In einer halbwegs satt machenden Portion solcher Flocken oder Flakes stecken dann schnell an die acht Stück Würfelzucker. Mit einem gesunden Müsli hat das natürlich gar nichts zu tun.

Wer einfach Haferflocken mit Naturjoghurt nimmt und ein paar Apfelstücke und Banane rein schnippelt, fährt deutlich besser.

Auffällig süß auf der Warentest-Liste waren auch die Barbecue-Soßen: Die "Mississippi BBQ-Sauce Original" besteht zu zwei Fünfteln aus Zucker - Anteil 41,5 Prozent. Oder die "Bull’s Eye Steakhouse-Soße" enthält gruselige 38 Prozent Zucker.

Auf der Warentest-Liste stehen auch Softdrinks. Die enthalten oft nur zehn Prozent Zucker. Da kann es doch nicht so schlimm sein, wenn ich mal eine Cola trinke?

Ja, aber bei einem Getränk sind 10 Gramm Zucker auf 100 Milliliter eine ganze Menge. Einfach deshalb, weil niemand nur 100 Milliliter Cola trinkt. Die meisten trinken eher 0,2 bis 0,3 Liter oder gleich einen halben Liter. Dann aber ist man schnell bei rund 50 Gramm Zucker. Das entspricht gut siebzehn Würfeln Zucker - und gegessen hat man dann auch noch nichts.

Das ist überhaupt das Problem bei den Softdrinks, sagen die Warentester: Die schlürfen sich so weg, enthalten viel Energie, aber satt machen sie nicht. Das heißt, der Zucker aus Softdrinks kommt noch oben drauf. Denn niemand nimmt weniger Barbecue-Sauce, nur weil er schon eine Cola getrunken hat.

Wie viel Zucker ist überhaupt okay?

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hält maximal 50 Gramm zugesetzten Zucker täglich für tolerierbar. 25 Gramm - oder umgerechnet acht Stück Würfelzucker - wären laut WHO ideal.

Online: Lutz Heyser