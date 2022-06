Jeder Altpapier-Schnipsel zählt

Beim Geschäft mit Altpapier kommt es auf gute Qualität und eine möglichst sortenreine Sortierung an. Nur dann kann es sich rechnen, trotz großer internationaler Konkurrenz.

Altpapier wird in große Ballen gepresst.

Auf dem Gelände der Firma Uriel Papierrohstoffe GmbH in Diez fahren ständig Transporter ein und aus, und liefern unterschiedlichstes Altpapier aus Gewerbe, Handel und Industrie ab.

Automatische Sortieranlagen trennen den Papiermüll.

Firmenchef Andreas Uriel zeigt, dass dieses Altpapier dann auf der Sortieranlage nach den verschiedenen Kriterien wie zum Beispiel Bedruckungsgrad, Holzgehalt oder Farbe sortiert und unterschieden werden. Denn in der europäischen Standartsortenliste gibt es rund 70 verschiedene Qualitäten von Altpapier.

Über 70 verschiedene Altpapier-Qualitäten

Papierballen auf dem Gelände der Firma Uriel

Für den Laien erkennbar ist dabei auf den ersten Blick nur die Unterscheidung zwischen dunkel und hell: Brauner Verpackungskarton und Pappe macht den größten Anteil aus. Daraus werden überwiegend wieder neue Verpackungen hergestellt. Die helleren Sortierungen laufen dagegen unter "Grafische Papiere" und waren einmal Zeitungen und Zeitschriften. Das ist das Basispapier für neues Zeitungspapier.

Und dann gibt es noch die Qualität "Bunte Akten", ein Material, das aus der Aktenvernichtung kommt, und das zu einem großen Teil als Rohstoff in die Produktion von Hygienepapieren wie Toilettenpapier oder Taschentücher geht.

Hohe Recyclingquote beim Papier

So lange die Preise fürs Altpapier hoch sind, lohnt sich das Altpapiersammeln nicht nur für die Stadtwerke.

Altpapier in seinen verschiedenen Ausprägungen und Qualitäten ist tatsächlich der Hauptrohstoff für die Papierindustrie. Denn in Deutschland wurden allein im vergangenen Jahr rund 22 Millionen Tonnen Papier neu produziert und 17 Millionen Tonnen Altpapier gesammelt, sortiert und aufbereitet. Das entspricht einer Recyclingquote von 75 Prozent.

Nicht ohne Stolz, weist der Firmenchef der Uriel Papierrohstoffe, Andreas Uriel, auf diese Recycling-Quote hin, weil sie ein gutes Beispiel für einen nachhaltigen Produktkreislauf sei. Der Rohstoff Altpapier ist also begehrt. Das war allerdings nicht immer so, erinnert sich der Firmenchef. "Es gab auch schon Zeiten, wo für Altpapier bezahlt werden musste, um es vermarkten zu können." Etwa als der Gesetzgeber anfing, die Erfassung von Altpapier vorzuschreiben. "Damals war man noch nicht so stark auf Recycling eingestellt, so dass sich latente Übermengen ergaben."

Vorbildliche Papier-Trennung als Voraussetzung

Um das eingesammelte Altpapier gut wiederverwerten zu können, muss es allerdings zunächst genau sortiert werden.

Inzwischen wird in Deutschland der Papier- und Kartonmüll vorbildlich getrennt. Der hiesige Altpapiermarkt gilt auch deshalb als der bedeutendste in Europa. Auch die Uriel Papierrohstoffe GmBH hat Kunden in Europa und weltweit. Aber der überwiegende Teil des Altpapierrohstoffs wird in Deutschland verarbeitet.

Doch der Markt ist immer in Bewegung: So werden Zeitungen inzwischen häufiger online gelesen, im Versandhandel dagegen mehr Pakete verschickt. So etwas spürt der Altpapierhändler - genauso wie die Billig-Konkurrenz aus dem Ausland.

Preisdruck durch ausländisches Altpapier

Viele neue Papier-Produkte - wie diese Wellpappen-Rolle - bestehen zu einem hohen Teil aus Altpapier.

Aktuell sorgt etwa China indirekt für Preisdruck. Bisher war das Land ein großer Exportmarkt für Europa. Doch nun haben die Chinesen neue Qualitätsvorgaben und ihre eigenen Altpapier-Importe limitiert. Da können Länder wie Großbritannien, ohne eine gute Mülltrennung und mit minderer Altpapierqualität, nicht mehr landen und drücken daher auf den europäischen Markt.

Selbst das ist bis ins rheinland-pfälzische Diez hinein zu spüren, bringt Unternehmer Andreas Uriel aber nicht aus der Fassung: "Die Welt ist groß und vernetzt und (...) die Mengenströme werden sich wieder neu ordnen und kanalisieren...".

Trotz dieser Gelassenheit sind sich die Entsorger-Verbände in ihrer Forderung einig: "Gemischtsammelsysteme" sollten abgeschafft werden. Wenn Großbritannien, Frankreich oder Griechenland das Altpapier zusammen mit anderem trockenem Abfall, wie etwa Kunststoff- oder Metallverpackungen sammeln, dann mindert das die Altpapierqualität und drückt auf die Preise. Da nützt es auch nichts, wenn Deutschland vorbildlich trennt. Auf dem europäischen Markt wünschen sich die deutschen Abfallverbände daher einheitliche Standards, die sich an dem hohen deutschen Level orientieren.



Alice Thiel-Sonnen, SWR-Umweltredaktion | Online: Lutz Heyser