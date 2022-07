Der Absatz tröpfelt dahin

per Mail teilen

12,6 Prozent Marktanteil - eine Erfolgsgeschichte ist der "Biokraftstoff" E10 in Deutschland nicht gerade. Dabei sollte der umstrittene Sprit ursprünglich bei der Klimarettung helfen.

Maximalwert: 2014 hatte Super E10 einen Marktanteil von 15,2 Prozent in Deutschland picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Der Treibstoff mit Bio-Zusatz ist nicht mehr sexy. Vor allem lohnt es sich für den Autofahrer derzeit nicht, E10 zu tanken. Nur noch zwei Cent Unterschied pro Liter – ein Nullsummenspiel, rechnet man den Mehrverbrauch durch den geringeren Brennwert dagegen. Mineralöl ist einfach zu billig derzeit.

Viel Gegenwind für den vermeintlichen Klimaretter

E10 wird als Bio-Kraftstoff bezeichnet, weil dem Benzin bis zu zehn Prozent Ethanol beigemischt werden, das aus Biomasse hergestellt wird.

Von Anfang an stand der Öko-Sprit unter keinem guten Stern. Zuerst haben die Hersteller gemauert; das mit Ethanol gestreckte Benzin sei ein Motorkiller, hieß es. Das entpuppte sich zwar als totale Luftnummer - aber etwas bleibt immer hängen.

Und dann haben ausgerechnet Umweltschutzverbände dem angeblich "grünen Sprit" Stress gemacht. Schon ob es stimmt, dass der Anteil an Pflanzensprit im E10 das Klima retten hilft, wurde angezweifelt. Immerhin müssen die Pflanzen auch angebaut werden.

Bio-Kraftstoffquote soll sinken

Viel schwerer dürfte aber wohl die "Tank-statt-Teller-Diskussion" ins Gewicht gefallen sein - und die Frage, wie nachhaltig wohl Zuckerrohr in Brasilien und Palmöl in Indonesien erzeugt werden. Da verging auch den Politikern die Lust. Die EU will jetzt die Bio-Kraftstoffquote für solche Produkte von 7 auf 3,8 Prozent senken. Dann ist auch der letzte Schub für E10 weg.

Dabei ist der Verkehr immer noch ein großes Problem für den Klimaschutz. Doch die Hoffnung ruht jetzt eher auf Elektroautos als auf der Idee, man könne den Verbrennungsmotor mit Sprit vom Acker weiterleben lassen.

Werner Eckert, SWR-Umweltredaktion | Online: Stephan Germann