Warum Wertstoffe so heiß begehrt sind

Vom Joghurtbecher bis zum Handy - um Wertstoffe reißt man sich. Manche Wertstoffhöfe werden deshalb von einem Security Service bewacht. Wie Verbraucher mit dem wertvollen Müll umgehen sollten.

Wertstoffhöfe warten mit offenen Armen auf die Wertstoffe. Petra Haubner, SWR Umwelt und Ernährung, erklärt, warum das so ist.

Warum gibt es mittlerweile fast schon eine Art Kampf um die Wertstoffe?

Je knapper eine Sache ist, umso wertvoller ist sie auch. Das ist der eine Punkt. Wir verbrauchen seit Jahren Rohstoffe und natürlich wachsen seltene Erden oder Metalle nicht so schnell nach wie die nächste Weizenernte. In Deutschland schon gar nicht, denn wir sind ein ziemlich rohstoffarmes Land. An den Börsen schießen die Rohstoffpreise seit Jahren in die Höhe. Metalle wie Kupfer oder Zinn zum Beispiel bringen locker mehrere tausend Euro pro Tonne.

Zudem haben sich die Recycling-Verfahren verbessert. Die Industrie kann inzwischen mit weniger Aufwand und Kosten mehr aus den alten Wertstoffen herausholen. Der Energieverbrauch ist ein weiterer Punkt. Bei Aluminium zum Beispiel wird beim Recyceln bis zu 95 Prozent weniger Energie verbraucht als bei der Neuherstellung. Recycling lohnt sich also mehr als früher - vom Umweltschutz mal ganz abgesehen.

Wie entsorge ich als Verbraucher richtig und was gehört wo hin?

Wertstoffe gehören definitiv weder in die Umwelt noch in den Haushaltsmüll. Dann wird es aber etwas kompliziert - Wertstoff ist nicht gleich Wertstoff. Man muss unterscheiden:

Kunststoff- und Metallverpackungen oder Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff und Metall und unbehandeltes Holz - das alles darf in die Wertstofftonne.

Nicht in die Wertstofftonne dürfen zum Beispiel Altholz, Altmetall, Batterien, alte Klamotten, Glas oder Sperrmüll.

Ein Wegwerfverbot gibt es für den kompletten Elektroschrott: Allein in einem Handy sind bis zu 30 verschiedene seltene Metalle verbaut. Dazu sind noch zig weitere Stoffe enthalten, die einfach nicht in den Normalmüll gehören, weil es Giftstoffe sind. Vom Recycling-Faktor ganz abgesehen: Der ganze Elektroschrott muss zum nächsten Wertstoffhof geschleppt werden oder zum Händler - beim Kauf eines neuen Gerätes zum Beispiel. Händler sind mittlerweile verpflichtet zur Annahme alter Geräte.

Darf man also ein gebrauchtes Handy oder Laptop unter rechtlichen Gesichtspunkten einfach verkaufen oder verschenken?

Alte Mobiltelefone sind höchst wertvoll SWR SWR -

Man darf die Altgeräte nur nicht in den Müll werfen. Verkaufen, verschenken, weitergeben, spenden - das ist alles möglich. Egal, ob via ebay oder über eine andere Plattform oder als Geschenk an den Nachbarn. Es gibt sogar Portale im Internet, die Geld für jedes eingeschickte Gerät bezahlen - egal, ob Druckerpatrone, Handy oder Computer.

Auch Hilfsorganisationen haben an gebrauchten Geräten Interesse. Die Deutsche Umwelthilfe hat zum Beispiel ein Programm nur für Handy-Recycling eingerichtet. Dorthin kann man sein altes Handy einschicken, und der Erlös aus dem Recycling wird gespendet für Umweltprojekte.

Petra Haubner, SWR Umwelt und Ernährung | Online: Heidi Keller