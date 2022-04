Die Marktcheck-Fibel gewinnen

Sie suchen Antworten auf Alltagsfragen? Dann nehmen Sie an unserer Verlosung teil und gewinnen Sie mit etwas Glück die neue Marktcheck-Verbraucherfibel.

Jede Woche berichten wir bei Marktcheck über wissenswerte Themen aus allen Bereichen des Alltags.

Die wichtigsten Tipps zu den Themen Haushalt, Gesundheit, Ernährung und Reisen gibt's jetzt von uns auch schriftlich, in gebundener Form. „Die Marktcheck-Verbraucherfibel“ ist im Buchhandel für 16 Euro erhältlich oder hier direkt bestellbar.

Cover der Marktcheck-Verbraucherfibel SWR Die Marktcheck-Verbraucherfibel Die besten Infos und Experten-Tipps. Haushalt, Gesundheit, Wohnen und Reisen. Genre: Ratgeber Verlag: Frech ISBN: 9783772445187

„Die Marktcheck-Verbraucherfibel“ liefert Antworten auf Fragen, die sich Verbraucher alltäglich stellen:

Was steckt drin in unseren Lebensmitteln? Wo werden Verbraucher getäuscht oder sogar abgezockt? Welche Dienstleistungen sollte man besser nicht in Anspruch nehmen – und wo lauern Fallen in Verträgen?

Sie erfahren, worauf Sie beim Einkauf achten sollten und was sich hinter manchem Inhaltsstoff in Lebensmitteln, Kosmetikprodukten oder Waschmitteln verbirgt. Oder wissen Sie zum Beispiel, was der Stoff Carrageen in Ihrer Sahne macht?

In diesem Buch finden Sie wichtige Tipps und Ergebnisse unserer Marktcheck-Recherchen, die garantiert für mehr Durchblick in Ihrem Verbraucheralltag sorgen werden.

Füllen Sie dazu das Formular mit Ihren Daten aus und tragen Sie zur Teilnahme das Stichwort "Verlosung Marktcheck-Verbraucherfibel" ein. Teilnahmeschluss ist Montag, 18. April 2022.

Jetzt mitmachen und gewinnen