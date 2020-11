per Mail teilen

"Wir stehen in einem direkten Abhängigkeitsverhältnis zum Supermarkt. "Wir haben genau das zu tun, was der Supermarkt fordert. Dann sind wir Supermarkts Liebling. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Verkauf schnell eingestellt. Man nennt das ausgelistet. Unser Problem ist, wir können nicht einfach auf andere Kunden ausweichen, weil es keine anderen Kunden mehr gibt in Deutschland. Wir haben 5 große, die machen 85 Prozent des Verkaufs aus, teilweise 90 Prozent. Nach denen muss man sich richten. Träumen von irgendwelchen Spezialangeboten oder Spezialmärkten - davon kann man träumen, aber nicht leben!" Johannes Zehfuß, Landwirt