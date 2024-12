Im neuen Jahr ändert sich viel bei der Post. Das Porto für den Standardbrief steigt auf 95 Cent, von bisher 85 Cent, auch die Postkarte kostet dann 95 Cent. Und fast alle anderen Briefe und Pakete werden auch teurer. Laut dem neuen Postgesetz bekommt die Post mehr Zeit, um die Briefe zuzustellen. Wer einigermaßen sicher sein will, dass der Brief am nächsten Tag ankommt, muss ihn per Einschreiben schicken. Was steckt hinter den Änderungen? Und was bedeuten sie für die Kund*innen?