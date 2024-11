per Mail teilen

MoVo:

Wer früher eine Rufnummer brauchte, konnte im Telefonbuch nachsehen oder bei der Auskunft anrufen. Man wählte die 11833 - und da saß dann ein echter Mensch und suchte die passende Nummer raus. Was heute klingt wie ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten, ist auch faktisch bald Geschichte: Die Telekom stellt ihre Auskunft zum 1. Dezember 2024 ein: Es ist das Ende einer Ära. Lolitta Link hat in den 1980er Jahren als Telefonistin in Rottweil gearbeitet.

