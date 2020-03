Soll ich ganz auf Nahrungsergänzungsmittel verzichten?

Zumindest nicht einfach so, nur damit man was tut. Es gibt nachweisliche Wirkungen, wie etwa, dass die Vitamine A, B, C und D und Mineralstoffe wie Zink und Eisen zu einer normalen Funktion des Immunsystems beitragen. Entsprechende NEM normalisieren aber nur. Das bedeutet, dass die unser Immunsystem nicht mit Superkräften versehen und auch nur dann was bringen, wenn man tatsächlich einen Mangel leidet. Den haben aber die wenigsten. Und sicherheitshalber mehr Vitamine und Mineralstoffe zu schlucken bringt nix. Die rutschen im besten Fall einfach ungenutzt durch. Und auch bei anderen NEM wie Hanföl oder Vitalpilzen gibt es keine nachgewiesenen immunstärkenden Wirkungen. Nachgewiesen ist aber immerhin, dass allein der Glaube an etwas hilft. Ich meine den sogenannten Placebo-Effekt.