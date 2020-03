Peter Leonards, Krankenhaushygieniker aus Trier

Das Team der Krankenhaus-Hygieniker in Triers größtem Krankenhaus besteht aus sechs Leuten – und die sollen dafür sorgen, dass sich Patienten in der Klinik keine weiteren Krankheiten einhandeln.

In Zeiten der Corona-Pandemie ein Knochenjob, erzählt der Leiter der Abteilung Klinikhygiene Peter Leonards. Er schätzt, dass er pro Tag um die 150 Anrufe bekommt. Pausen gibt es kaum. Es wird durchgearbeitet - auch am Wochenende.