Die Verjüngungskur für unser Geld ist abgeschlossen: Am 28.05. bringt die Europäische Zentralbank die neuen 100- und 200-Euro-Banknoten in Umlauf. In den vergangenen Jahren wurden bereits nach und nach der 5er, der 10er, der 20er und der 50er ersetzt. Der 500-Euroschein wird von der EZB aus dem Verkehr gezogen. Mit den neuen Scheinen ist der Generationenwechsel jetzt also perfekt.

Bessere Passform für den Geldbeutel

Was bei den neuen Scheinen schnell ins Auge fällt: Die Größe hat sich geändert. Im Vergleich mit den alten 100er und 200ern sind die neuen Banknoten an der kürzeren Seite etwas geschrumpft. Sie sind damit genauso breit wie der 50-Euroschein. Damit sollen die Noten besser ins Portemonnaie passen und weniger verknittern. Das soll die Haltbarkeit der Scheine erhöhen, so die Hoffnung der Europäischen Zentralbank.

Außerdem kommen andere Sicherheitsmerkmale zum Einsatz: An der Seite ist nun ein Porträtfenster aufgebracht. Dieser Abschnitt auf dem Schein wird durchsichtig, wenn man ihn gegen das Licht hält, und es erscheint dort das Porträt der Mythengestalt Europa. Dieses Merkmal kommt schon auf den 50-Euroscheinen der aktuellen Serie zum Einsatz. Völlig neu dagegen ist das Satelliten-Hologramm: Beim Neigen der Wertzahl oben rechts bewegen sich kleine Eurosymbole um die Zahl.

Mit Satellitenhologramm und Porträtfenster So sehen die neuen Scheine aus Die Scheine enthalten ein völlig neues Sicherheitsmerkmal: Beim Neigen der Wertzahl oben rechts bewegen sich kleine Eurosymbole. Dieses „Satellitenhologramm" soll Fälschern die Arbeit erschweren. Im Vergleich zur alten Reihe haben die Scheine ein neues Format bekommen: Die Noten sind jetzt genauso hoch wie der 50er, dafür sind sie ein Stück länger. Auf diese Weise sollen sie besser in den Geldbeutel passen. Außerdem haben die Scheine ein Porträtfenster: Wer den Schein gegen das Licht hält, dem erscheint dieses Fenster durchsichtig - und die Mythengestalt Europa wird darin sichtbar. Das Merkmal kommt bereits auf dem neuen 50-Euroschein zum Einsatz.

Auch Geldfälscher profitieren von der Digitalisierung

Mit solchen und weiteren Merkmalen will die EZB Fälschern die Arbeit erschweren. Denn auch diese Gruppe profitiert vom technischen Fortschritt: Neue digitale Drucktechniken machen es Fälschern immer leichter, professionelle Blüten zu produzieren. Bei den anderen Scheinen der neuen Serie haben die neuen Sicherheitsmerkmale bereits Wirkung gezeigt: Aktuell sind weniger gefälschte Scheine im Umlauf als noch vor einigen Jahren.

Allerdings fallen der 100er und der 200er nicht ins klassische Beuteschema der Fälscher. Selten findet sich eine 100-Euro-Blüte, ein gefälschter 200er kommt fast nie vor. Stattdessen setzen die Betrüger auf falsche 50- und 20-Euroscheine. Der Hintergrund: Durch den geringeren Nennwert schauen Kassierer meist weniger genau hin. Ein 200-Euroschein dagegen wird vor der Annahme in der Regel genau begutachtet. Fälschungen würden so leichter auffallen.

Große Scheine sind in der Defensive

Mit den neuen Geldscheinen hat die EZB ein Bekenntnis zu den großen Banknoten abgegeben. Die Scheine stehen seit Jahren in der Kritik - vor allem in den USA, aber auch in Europa. Weil die Noten mit den großen Nennwerten auch bei Kriminellen sehr beliebt sind, mehren sich die Forderungen, die Scheine abzuschaffen. Dem 500-Euroschein hat die Europäische Zentralbank aus diesem Grund den Gar ausgemacht.

Allerdings wollen weiterhin viele Verbraucher auch größere Anschaffungen in Bar bezahlen. Wer einen Gebrauchtwagen mit 10ern zahlen möchte, braucht dazu gut und gern einen ganzen Rucksack mit Scheinen. Und weiterhin gibt es eine Gruppe von Menschen, die Ersparnisse in Bar zuhause hortet. Besonders die Deutschen hängen am Bargeld - auch wenn im vergangenen Jahr zum ersten Mal in Deutschland mehr Einkäufe mit Karte als in Bar getätigt worden sind.