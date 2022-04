per Mail teilen

Wenn ein Mensch stirbt, dann gibt es oft eine Trauerfeier. Aber wer trauert eigentlich um die Opfer des Insektensterbens? Auch Käfer, die immer seltener werden, haben einen Nachruf verdient, findet die Künstlerin Caro Krebietke. In der neuen Sonderausstellung „MISSING“ im Stuttgarter Museum am Löwentor erinnert sie an Käfer- und Schmetterlingsarten, deren Bestände dramatisch zurückgehen, die bedroht oder längst verschwunden sind.