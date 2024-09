per Mail teilen

Viele Unternehmen im Südwesten geben ihren Mitarbeitenden eine so genannte Jobgarantie: Beim Sportwagenbauer Porsche gilt zum Beispiel eine Beschäftigungsgarantie bis 2030 oder bei Mercedes bis 2029. Auch bei Volkswagen gibt es so etwas – doch jetzt hat der Konzern angekündigt, er wolle den Vertrag auflösen, um doch Kündigungen möglich zu machen. Das verunsichert auch Beschäftigte im Südwesten: Geht das so einfach?