IBMs erster Quantencomputer in Europa eingeweiht

Bei komplexen Berechnungen stoßen herkömmliche Supercomputer an ihre Grenzen. Etwa bei Simulationen von Molekülen bei der Medikamentenforschung, bei der Suche nach neuen Materialien mit besonderen Eigenschaften, bei der Lösung von logistischen Problemen. Hier kann ein Quantencomputer helfen. Er gilt als Hoffnungsträger für die Forschung und in der Industrie. Heute wurde in Ehningen bei Stuttgart gemeinsam von Computerhersteller IBM und der Fraunhofer-Gesellschaft der leistungsfähigste Quantencomputer im industriellen Umfeld in Europa offiziell in Betrieb genommen.