Die Reiselust der Menschen in Deutschland wächst weiter. Fast 80 % (genau: 76%) wollen in diesem Jahr sicher oder ziemlich sicher in den Urlaub gehen, das geht aus der aktuellen Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) hervor. In Baden-Württemberg sind Auslandsreisen überdurchschnittlich beliebt.