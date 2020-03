Corona-Chroniken - Arbeitsalltag in der Krise Valerie Kuder, Dorfladen-Inhaberin aus Hülben in der Region Neckar-Alb

Ein Dorfladen auf dem Land trotzt der Corona-Panik. Sogar Klopapier gibt es noch. Aber wie sieht es in den nächsten Wochen aus? Was passiert, wenn auch in Deutschland eine Ausgangssperre verhängt wird? Wie können Kundinnen und Kunden dazu beitragen, dass die Mitarbeitenden in den Läden gut und sicher arbeiten können?