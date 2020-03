Angelo Tortora, Pizzaria-Besitzer aus Baden-Baden

Die Corona-Krise bringt viele Restaurants in existentielle Bedrängnis. Keine Gäste - kein Umsatz. Angelo Tortora, Besitzer einer Pizzeria in Baden-Baden, hat deshalb komplett umgedacht: Seine Pizzeria ist in Corona-Zeiten nun einfach ein Lieferservice. Ausgefahren wird mit dem Taxi. Notärzte, Rettungssanitäter und Krankenhauspersonal essen umsonst. Angelo Tortora erzählt, ob und wie das funktioniert.