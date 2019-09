Unsere Rinder und der Amazonas

Deutschlands Rinder weiden am Amazonas. Etwas Wahres ist an diesem Satz schon dran, denn zusätzlich zu den 17 Mio. Ha Landwirtschaftliche Fläche bei uns hier, belegen wir noch einmal 2,5 Mio. Ha im Ausland, um Fleisch zu erzeugen. Das ist mehr als wir in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zusammen haben. Und davon eben einen Gutteil in Südamerika. Die EU rechnet selbstkritisch vor, dass in den Jahren zwischen 1990 und 2008 am Amazonas eine Fläche groß wie Portugal gerodet worden ist, um die EU zu versorgen.

Der Landverbrauch hat zwei Ursachen: zum einen die Weiden, auf denen die Rinder grasen. Jeder EU-Bürger isst im Jahr zwar statistisch nur ein Steak aus Brasilien, aber der Flächenverbrauch ist trotzdem beachtlich, denn dort braucht jedes Tier fast einen ganzen Ha Weideland, um satt zu werden. Und bei der Entwaldung spielt dieser Faktor eine große Rolle. 80% der abgeholzten Flächen werden -mindestens zunächst- zu Viehweiden.

Und dann ist es der Anbau von Futter für unsere Tiere hier. Das ist überwiegend Soja. Würden wir den inländischen Bedarf an Soja in Deutschland decken wollen, müssten wir alleine dafür alle Äcker in Bayern nutzen.

Das Mercosur-Abkommen zwischen der EU und vielen südamerikanische Staaten würde am Handel selbst gar nicht viel ändern. Auf Soja gibt es ohnehin keine Zölle und die auf Rindfleisch werden auch nur für eine Teilmenge gesenkt. Aber das Abkommen bietet den EU-Staaten die Möglichkeit Druck auf Brasilien auszuüben. Aktuell weil es ja erst mal von den Mitgliedsstaaten ratifiziert werden muss. Aber auch wenn es in Kraft treten sollte, bleiben die Daumenschrauben. Denn in diesem Abkommen verpflichtet sich Brasilien, gegen die Abholzung in Amazonien vorzugehen – aber vor allem: seine Klimaziele unter dem Paris-Abkommen einzuhalten. Und die sind sehr konkret.