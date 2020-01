CheckYeti hat in der App eine Datenbank, in der tausende Skischulen und Skilehrer in Europa gespeichert sind. So lässt sich der richtige Kurs in meinem Skigebiet finden, vergleichen und buchen. Das Angebot reicht von Kinder-Skikursen bis hin zu Snowboard-Unterricht und Freeride-Touren.

