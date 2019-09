Wenn Lebensmittel wie Mozzarella, Zahnpasta oder Cremes schön weiß sein sollen, steckt oft Titandioxid darin. Dieser Stoff steht nun auf dem Prüfstand.

Als Weißmacher ist Titandioxid ein Allrounder in der Lebensmittelbranche und der Chemieindustrie. Seit Jahrzehnten wird das weiße Pigment verwendet. Es kann zum Beispiel in folgenden Produkten stecken:

Titandioxid in Produkten erkennen: E 171 und CI 77891

Bei Lebensmitteln taucht Titandioxid als Farbstoff mit der Bezeichnung E 171 auf. In Kosmetika lautet die Bezeichnung CI 77891.

Wenn bei den Inhaltsstoffen von Zahnpasta CI 77891 steht, ist es Titandioxid. dpa Bildfunk Achim Scheidemann

Frankreich will Titandioxid ab 2020 verbieten

In der EU beraten nun Experten, ob der weiße Farbstoff als krebserregend eingestuft werden soll. Der Anlass: Frankreich verbietet Titandioxid wegen gesundheitlicher Bedenken ab 2020 in Lebensmitteln. Wegen fehlender Daten könne eine Gesundheitsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Auch das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung hielt im Mai 2019 schriftlich fest: „Es besteht noch Forschungsbedarf.“

Toxikologe: „Uralte Studie“ mit sehr hohen Konzentrationen

„Dieser Vorstoß aus Frankreich ist für alle überraschend, vor allem für Experten“ sagte Dr. Harald F. Krug im SWR: „Auch für mich als Toxikologe, der jahrzehntelang mit Titandioxid gearbeitet hat, ist es völlig unverständlich, denn diese Wirkung, die dem Titandioxid hier zugeordnet wird, ist schlichtweg spezifisch nicht vorhanden.“

Er spricht von „uralten Studien“, die nach heutigen ethischen Vorgaben so nicht mehr durchgeführt werden dürften. Man habe Ratten rund zwei Jahre lang hohen Konzentrationen von Titandioxid in der Luft ausgesetzt. So viel von dem Staub über eine so lange Zeit einzuatmen, schädige die Lunge durch chronische Entzündungen. Mäuse aus dem gleichen Experiment hätten jedoch nicht an derartigen Auswirkungen gelitten.

BUND: Bedenklicher Stoff wegen Nano-Kleinpartikeln

Titandioxid zählt zu den am meisten produzierten Nano-Kleinstpartikeln. Der Umweltexperte des BUND, Rolf Buschmann, stuft den Stoff daher als bedenklich ein, weil er auf diese Weise in Zellen eindringen könne. „Bei der Aufnahme von Nahrungsmitteln, die Titandioxid enthalten, gelangt das Titandioxid in den Magen-Darmtrakt“, erläuterte er im Juni in einem ARD-Interview. Im Darm würden möglicherweise Nanopartikel freigesetzt, und in Tierversuchen seien entzündliche Reaktionen nachgewiesen worden.

„Untersuchungen, die wir durchgeführt haben, haben zum Beispiel in einem Kaugummiüberzug acht Prozent Nanopartikel gefunden.“ Buschmanns Fazit: „Titandioxid hat keinen ernährungsphysiologischen Mehrwert für uns.“ Es solle Produkte nur schöner und glänzender zu machen.