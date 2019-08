per Mail teilen

Marktcheck fragt Möller



Wer kümmert sich um meine Angelegenheiten, wenn ich es selbst nicht mehr kann? Es lohnt sich, frühzeitig vorzusorgen.

Dauer 12:18 min Pflegeeinrichtungen: Wenn Betreuung zur Kostenfalle wird Pflegeeinrichtungen: Wenn Betreuung zur Kostenfalle wird

Entgegen eines häufigen Missverständnisses sind weder Ehepartner noch Kinder automatisch bevollmächtigt, im Notfall für Partner oder Partnerin, Mutter oder Vater zu entscheiden. Sie dürfen nicht über medizinische Behandlungen bestimmen und haben strenggenommen noch nicht einmal ein Recht auf Auskünfte über den Gesundheitszustand.

Solange man selbst noch geschäftsfähig ist, sollte man also selbst für Notfall und/oder Betreuungsfall vorsorgen.

Betreuungsverfügung

Wenn Sie Ihre Angelegenheiten nicht mehr oder nur noch teilweise selbst regeln können, kann Ihnen das zuständige Amtsgericht einen rechtlichen Betreuer zur Seite stellen. Das kann ein Berufsbetreuer sein, ein Rechtsanwalt oder ein Ihnen nahe stehender Mensch sein.

Wer nicht möchte, dass ein völlig fremder Mensch über ihn oder sie entscheidet, kann mit Hilfe einer Betreuungsverfügung jemanden benennen. Das Gericht muss den Vorschlag bei der Auswahl des Betreuers berücksichtigen - prüft aber dennoch, ob der Vorschlag zum Wohle des zu Betreuenden ist. Der Betreuer muss über sämtliche Ausgaben Buch führen und einen jährlichen Bericht an das Gericht liefern.

Außerdem fallen jährlich mindestens 200 Euro Gerichtskosten sowie weitere Kosten für das Gutachten an. Die genauen Kosten richten sich nach dem vorhandenen Vermögen des zu Betreuenden.

Die Betreuungsverfügung bietet sich für alleinstehende Menschen an, die keinen engen Freundeskreis (mehr) haben. Wer auf Vertrauenspersonen in seinem Umfeld zählen kann - Kinder, Partner, enge Freunde - ist mit einer Vorsorgevollmacht besser beraten. Hier lassen sich Kosten sparen und der Betreuende muss nicht jede noch so kleine Ausgabe, die er für den Betreuten tätigt, rechtfertigen.

Wen soll man als Bevollmächtigten nennen?

Auf alle Fälle sollten Sie nur jemanden benennen, dem Sie bedingungslos vertrauen. Sie sollten sich nicht von Nachbarn oder Pflegepersonen überreden lassen, denn das kann der erste Schritt zur Erbschleicherei sein. Wichtig: Benennen Sie auch eine Ersatzperson, falls der Bevollmächtigte ausfallen sollte. Außerdem sollte der Bevollmächtigte vorab unbedingt gefragt werden, ob er die Verantwortung auch übernehmen möchte.

Wie muss die Vorsorgevollmacht aussehen?

Wie eine Vorsorgevollmacht aussieht, untersteht keiner gesetzlichen Regelung. Sie kann per Hand oder Computer geschrieben sein. Auch vorgefertigte Formulare, die Sie ausfüllen, sind möglich - ein solches Formular können Sie beispielsweise auf der Seite des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz herunterladen. Wichtig ist nur die eigenhändige Unterschrift und das Datum.

Kann ich die Vollmacht wiederrufen?

Eine Vollmacht kann nur widerrufen werden, wenn man noch entscheidungsfähig ist. Wichtig: Falls eine gesonderte Bankvollmacht ausgestellt wurde, sollte diese auch widerrufen werden und der Widerruf der Bank mitgeteilt werden.

Erhält der Bevollmächtigte eine Vergütung?

Der Bevollmächtigte arbeitet im Gegensatz zum Betreuer grundsätzlich ehrenamtlich. Er kann sich aber von der Haftung befreien lassen und haftet dann nur noch bei grober Fahrlässigkeit. So entstehen für ihn keine unnötigen Kosten. Es empfiehlt sich, die Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu beschränken.

Wie weit reicht die Vollmacht?

Die Vorsorgevollmacht reicht sehr weit. Viele Banken verlangen aber, dass für Bankgeschäfte ein extra Formular ausgefüllt werden muss. Rechtlich verpflichtend ist das allerdings nicht. Es bietet sich aber an, um hinterher Ärger zu vermeiden. Die Bankvollmacht sollte dann auch bei der Bank hinterlegt werden. Für Immobiliengeschäfte oder Unternehmensentscheidungen ist in der Regel eine notarielle Beglaubigung notwendig.

Was kostet eine Vorsorgevollmacht?

Bei einer notariellen Beurkundung der Vorsorgevollmacht richten sich die Kosten nach dem Vermögen. Bei einem Vermögen von 50.000 Euro fallen etwa 100 Euro an, bei 200.000 Euro sind es ca. 200 Euro Gebühren. Es handelt sich um einmalige Kosten.

Einmal erstellt - und dann ist alles gut?

Nein. Die Vorsorgevollmacht sollte immer aktuell gehalten werden. So können sich zum Beispiel Beziehungen verändern, oder die Wunschperson zieht weiter weg und kann daher im Fall der Fälle nicht mehr einspringen. Deswegen sollten Sie die Unterlagen immer mal wieder hervorholen und aktualisieren.

Wo bewahre ich die Vorsorgevollmacht auf?

Die Vorsorgevollmacht sollte zuhause an einem gut gekennzeichneten Ort aufbewahrt und zusätzlich beim zentralen Vorsorgeregister bei der Bundesnotarkammer hinterlegt werden. Das kostet einmalig rund 15 Euro. Wichtig: Die Registrierung ist kein Ersatz für die Dokumente! Sie verweist nur auf die Dokumente, die zuhause hoffentlich sicher abgeheftet sind und von denen auch der Bevollmächtigte wissen sollte, wo sie sind. Bevollmächtigte werden im Ernstfall informiert und haben Einsichtsrechte. Es ist auch vorteilhaft, wenn man eine kleine Karte im Geldbeutel hat, die im Notfall auf die Dokumente hinweist.

Was sollte alles in der Vorsorgevollmacht stehen?

Eine Vorsorgevollmacht sollte nicht zu umständlich formuliert sein, damit im Ernstfall auch alles klar geregelt ist und schnell gehandelt werden kann. Auch persönliche Wünsche können jedoch festgehalten werden, wie beispielsweise, dass Ihre Enkel jedes Jahr zum Geburtstag je ein Geschenk im Wert von 50 Euro erhalten sollen.

Es empfiehlt sich außerdem, nur eher wenige Personen zu bevollmächtigen und die Verantwortung in nicht zu viele Hände gleichzeitig zu legen.

Um Missbrauch zu verhindern, können Sie beispielsweise die Summe für Bargeldabhebungen reduzieren und Schenkungen verbieten oder begrenzen. Ferner können Sie den Zugang zu Ihren Freunden und Verwandten in der Vorsorgevollmacht verbriefen. Das schützt Sie davor, von ihrem Umfeld isoliert zu werden.

Was ist der Unterschied zur Patientenverfügung?

Eine Patientenverfügung regelt, welche medizinischen Maßnahmen man sich wünscht und welche man ablehnt, wenn man das nicht mehr selbst entscheiden kann. Beispielsweise kann man für den Fall eines Komas regeln, unter welchen Bedingungen man daraus wieder erwachen möchte und wie weit man künstlich am Leben gehalten werden will. Was alles eine Patientenverfügung regelt, wie sie ausgefüllt wird und wo die Unterschiede zur Vorsorgevollmacht liegen, schreibt die Caritas hier. Ein Formular zur Vorsorgevollmacht finden Sie hier.

Ab wann ist eine Vorsorgevollmacht gültig?

Eine Vorsorgevollmacht ist ab der Ausstellung gültig - also sobald Sie und der Bevollmächtigte unterschrieben haben. Allerdings kann das Original in Ihren Händen verbleiben, sodass die Vollmacht erst im Notfall zum Einsatz kommt.

Wann sollte man die Vorsorgevollmacht ausstellen?

Prinzipiell gilt: Es lohnt sich, so früh wie möglich Vorkehrungen zu treffen. Auch jüngere Menschen können verunglücken und dadurch plötzlich nicht mehr geschäftsfähig sein.

Der Text gibt den Stand zum Sendungsdatum wieder.

Filmautor: Angelika Scheffler-Ronen | Online: Sigrid Born, Thomas Oberfranz, Sola Hülsewig

© SWR Marktcheck