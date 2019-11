Warum gibt es im Einzelhandel noch kein „dynamic pricing“?

Das Institut für Handelsforschungen hat in Zusammenarbeit mit den Universitäten in Köln und Düsseldorf zu diesem Thema eine Auswertung herausgegeben. Das Fazit: Wer oft mit „dynamic pricing“ konfrontiert wird, verliert das Vertrauen in den Händler. Daraufhin kauft der Kunde dort weniger wahrscheinlich erneut ein. Deshalb werden die Preise aus dem Internet vor Ort in den Läden nicht vollautomatisch übernommen, obwohl die technische Umsetzung möglich wäre. Damit wird verhindert, dass sich auf dem Weg zur Kasse der Preis der Milch verändert.