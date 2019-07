Viele sind im Urlaub mit dem Auto im Ausland unterwegs. Doch gilt ein Verkehrsverstoß auch hierzulande? Rechtsexperte Karl-Dieter Möller beantwortet die wichtigsten Fragen.

Dauer 15:33 min Sendezeit 20:15 Uhr Sender SWR Fernsehen Tipps fürs Auto im Ausland Viele sind im Urlaub mit dem Auto im Ausland unterwegs. Doch gilt ein Verkehrsverstoß auch hierzulande? Rechtsexperte Karl-Dieter Möller beantwortet die wichtigsten Fragen.

Kreditkarte fürs Ausland sperren

Manchmal versuchen Mietwagenabieter im Nachhinein vermeintliche Schäden am Auto geltend zu machen oder Gebühren wegen möglicher Vertragsverstöße einzutreiben. Daher empfiehlt es sich, die Kreditkarte, mit welcher der Wagen im Ausland bezahlt oder die Kaution hinterlegt worden ist, nur für die Zeit des Urlaubs fürs Ausland freizuschalten und danach wieder für außerdeutsche Geschäfte zu sperren. So kann niemand einfach Geld abbuchen, ohne dass der Kreditkarteninhaber etwas davon mitbekommt. Jetzt müssen die Unternehmen zuerst informieren, warum sie das Geld haben wollen. Denn ist das Geld erst einmal von der Kreditkarte abgebucht, wird es schwer, dieses wiederzuerlangen, da viele Banken bei der Kreditkarte nicht rückbuchen.

Führerschein wird bei Verkehrsverstoß in Deutschland in der Regel nicht entzogen

Wer im Ausland einen Verkehrsverstoß begeht, verliert in der Regel seinen Führerschein in Deutschland nicht. Das Fahrverbot gilt nur in dem jeweiligen Land. Ausnahme: Wenn es sich um Straftaten handelt, wie etwa Trunkenheit am Steuer, wird der Führerschein auch in Deutschland entzogen. Wer in Deutschland seinen Führerschein verloren hat, darf im Ausland nicht fahren, denn das wäre Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Wer im EU-Ausland geblitzt wurde, falsch geparkt oder andere Strafzettel kassiert hat, bekommt den Bußgeldbescheid nach Deutschland weitergeschickt. Dies gilt für Bescheide ab 70 Euro (in Österreich 25 Euro), inklusive Verfahrenskosten. Tipp: Wer das Bußgeld noch vor Ort zahlt, kommt in der Regel günstiger davon, als wenn das Geld erst in Deutschland eingetrieben wird. Denn wer nicht zahlt, bekommt Besuch von der deutschen Polizei, die den ausländischen Bußgeldbescheid vollstreckt.

Manche Länder versuchen, die Bußgelder mithilfe von Inkassounternehmen einzutreiben. Betroffene sollten sich in solchen Fällen rechtlichen Rat suchen und gegebenenfalls überhöhte Inkassobeträge kürzen. Der ADAC führt derzeit einen Musterprozess, ob deutsche Inkassounternehmen Gelder ausländischer Strafzettel mit hohen Zuschlägen eintreiben dürfen. Daneben gibt der Verein Tipps, was zu tun ist, wenn ein Inkassobrief ins Haus flattert.

Schweiz kann Bußgelder in Deutschland nicht eintreiben

Die Schweiz hat keine Möglichkeit, die Bußgelder in Deutschland einzutreiben. Wer das Knöllchen allerdings nicht bezahlt, wird bei der nächsten Einreise zur Kasse gebeten.

Grüne Karte

Seit einigen Jahren brauchen Autofahrer im EU-Ausland sowie in der Schweiz, Island, Liechtenstein und Norwegen nicht mehr die sogenannte „Grüne Karte“ ihrer Haftpflichtversicherung, die im Falle eines Unfalls die Haftung der Versicherung garantiert. Wenn es in einem dieser Länder zum Unfall gekommen ist, können Sie die Ansprüche auch in Deutschland geltend machen. Über den Zentralruf der Deutschen Autoversicherer, unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 25 02 600, erfahren Autofahrer, wer als Regulierungsbeauftragter zuständig ist. Es gilt jeweils das Schadensersatzrecht des Unfalllandes.

Dauer 1:26 min Sendezeit 20:15 Uhr Sender SWR Fernsehen Urteil: Autounfall im Ausland Urteil: Autounfall im Ausland

Europäischer Unfallbericht

Es empfiehlt sich, vor Reiseantritt ein Exemplar des europäischen Unfallberichts ins Auto zu legen. Das ist ein europaweit einheitliches Formular, das durchnummerierte Felder hat und in allen Landessprachen einheitlich aufgebaut ist. Sollte es im Ausland zu einem Unfall kommen, sollten Sie immer die Polizei rufen und um einen Unfallbericht bitten. Das empfiehlt die Stiftung Warentest. Außerdem sollten keine Dokumente unterschrieben werden, die man selbst nicht versteht. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) gibt 12 Tipps, was bei einem Unfall im Ausland zu tun ist und wie die Schadensregulierung in Deutschland abläuft.

Vorsicht vor vermeintlichen Helfern und Polizisten