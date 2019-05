Stadlers ehemaliger Chef, der einst so mächtige VW-Boss Martin Winterkorn, weiß noch nicht so recht, wie es mit ihm weitergeht. Er betont seit September 2015 immer wieder, dass er von den Diesel-Manipulationen in den USA nichts gewusst habe. Doch die Staatsanwälte diesseits und jenseits des Atlantiks kaufen ihm die Rolle des Unschuldslammes nicht ab. In den USA drohen Winterkorn 25 Jahre Haft. In Braunschweig hat die Staatsanwaltschaft Klage wegen schweren Betrugs erhoben.

