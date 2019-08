Vor sechs Jahren starben mehr als 250 Menschen in Pakistan beim Brand einer Textilfabrik. Hinterbliebene haben den Textil-Discounter KiK verklagt. Die Textilbranche verfolgt genau, was im Prozess passiert. Es geht auch um die Frage: Sind deutsche Firmen verantwortlich für das, was in ihren Zulieferfabriken passiert? mehr...