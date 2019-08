Bartoschek: Kommentar Artenschutzkonferenz kürzer

Anmod: Knapp zwei Wochen haben die 183 Vertragsstaaten des Washingtoner Artenschutzabkommens in Genf zusammengesessen. Sie haben darüber verhandelt, für welche Tiere und Pflanzen künftig strengere oder auch weniger strenge Handelsregulierungen und -verbote gelten sollen. Und siehe da: Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat diese Konferenz etwas geschafft, was heute Seltenheitswert hat: In geradezu atemberaubender Einigkeit einen wichtigen Schritt für mehr Artenschutz zu tun. Dominik Bartoschek aus unserer Umweltredaktion kommentiert… Man möchte manchmal verzweifeln an dieser Welt: Am Amazonas brennen die Wälder, an den Polkappen schmilzt das Eis, und bei uns verdursten die Bäume. Angesichts dieser Dauerschleife an Horror-Nachrichten reibt man sich beim Blick nach Genf schon mal die Augen: Da haben 183 Staaten zusammengesessen und geradezu sensationelle Beschlüsse am laufenden Band gefasst. Der Handel mit Elfenbein wird nicht legalisiert, genau wie der mit dem Horn von Nashörnern. Handel mit Körperteilen der bedrohten Giraffen wird künftig strenger kontrolliert, genau wie der mit Haien und Rochen, mit zahlreichen Echsen, Schildkröten, seltenen Hölzern und und und… Das allein ist schon erstaunlich genug. Doch hinzukommt: Die Anträge zur Freigabe von Elfenbein oder Nashornteilen wurden nicht einfach abgelehnt, sie wurden abgeschmettert. Auch bei anderen Anträgen ist selten so viel Einigkeit unter den Staaten, (wenn es darum geht) Tiere und Pflanzen besser zu schützen. Natürlich hat das alles nur eine begrenzte Wirkung. Das Washingtoner Artenschutzabkommen schützt schließlich keine Lebensräume. Wo Urwälder brennen, rettet auch kein Handelsverbot die darin lebenden Arten. Und auch illegalen Handel wird das Abkommen nie ganz vermeiden können. Solange es Menschen gibt, die Kissenbezüge aus dem Fell von Giraffen nicht … entschuldigung … einfach zum Kotzen finden, sondern als Statutsymbol ansehen, wird es natürlich auch Wilderei geben. Aber gerade deshalb braucht es Handelsregulierungen und -verbote, und sei es nur wegen der Signalwirkung: Sie machen Jeden, der Elfenbein aus dem Urlaub mit nach Hause bringt, zum Schmuggler! Die Ausrede, doch nur ein naiver Tourist zu sein, zieht nicht, wenn ein Handelsverbot schwarz auf weiß in einer Konvention steht, auf die sich 183 Staaten verpflichtet haben. Deshalb retten die Genfer Beschlüsse allein zwar keine Art vor dem Aussterben. Aber sie tragen zumindest ihren Teil gegen das Artensterben bei. Denn sie bewahren viele Tiere und Pflanzen davor, allein wegen ihres Geldwerts gejagt, getötet oder gesammelt zu werden. Und genau deshalb war diese Genfer Konferenz so wichtig. Und so ermutigend, gerade wegen ihrer großen Einigkeit. Davon würde ich mir mehr wünschen angesichts der ganzen Öko-Katastrophen, die unseren Planeten derzeit heimsuchen.