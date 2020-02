In Italien gibt es die ersten Coronavirus-Toten. Viele Menschen haben einen Italien-Urlaub geplant. Kann ich meine Reise wegen des Coronavirus stornieren?

Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus, mittlerweile ist es auch in Italien aufgetaucht. Viele Gebiete dort wurden gesperrt und abgeriegelt. Betroffen von diesen Maßnahmen sind auch Urlauber, die Richtung Norditalien reisen wollten und jetzt überlegen, ihre Reise zu stornieren.

Noch keine Reisewarnung für Italien

Doch das ist nicht ohne Weiteres möglich, denn noch gibt es keine offizielle Reisewarnung für Italien. Ohne eine entsprechende Warnung des Auswärtigen Amtes haben Pauschalurlauber keinen automatischen Anspruch auf eine kostenfreie Stornierung.

Anders sieht es aus bei Reisen in die bereits gesperrten Gebiete. Da die Reiseveranstalter die Fahrten in die gesperrten Gebiete nicht durchführen können, können bereits gebuchte Reisen beim Veranstalter storniert werden. Viele Veranstalter haben schon reagiert und sagen ihrerseits aufgrund des Coronavirus Reisen ab. Wer eine Pauschalreise nach Norditalien gebucht hat, sollte sich also am besten an den Veranstalter werden und klären, ob die Reise überhaupt stattfindet beziehungsweise ob sie kostenfrei storniert werden kann.

Bahn und Lufthansa bieten teilweise kostenlose Stornierungen an

Wer keine Pauschalreise gebucht hat, sondern individuell mit dem Flugzeug, der Bahn oder Bussen nach Italien reisen will, sieht sich mit einer anderen Situation konfrontiert. Die Deutsche Bahn hat dem SWR auf Nachfrage mitgeteilt, dass sie eine kostenlose Stornierungsaktion gestartet hat. Reisende, die ein Ticket in die vom Coronavirus betroffenen Gebiete in Italien haben, können ihre Fahrscheine kostenfrei erstatten lassen. Welche Reiseziele das genau sind, sollten Urlauber am besten direkt mit der Bahn klären.

Auch die Österreichischen Bundesbahnen haben inzwischen auf das Coronavirus reagiert. Wer zum Beispiel mit dem Nachtzug von Deutschland nach Italien fahren möchte, kann die Tickets für Reisen bis einschließlich Sonntag kostenlos stornieren.

Derzeit keine Stornierung bei Fernbusanbieter Flixbus möglich

Für Flüge von und nach Bologna, Mailand, Turin, Verona oder Venedig bietet die Lufthansa aktuell kostenlose Umbuchungen an. Das gilt für Flüge bis einschließlich Montag nächster Woche. Keine besonderen Umbuchungs- oder Stornierungsmöglichkeiten gibt es bei Fernbussen, so Flixbus auf Nachfrage des SWR.