Darf ich aus Angst vor Coronavirus im Homeoffice arbeiten oder meine Reise stornieren? Wer zahlt, wenn ich im Urlaub unter Quarantäne gestellt werde? Die wichtigsten Antworten.

Könnte ich ein Corona-Fall sein? Mitten in der Erkältungs- und Grippesaison fragen sich das gerade viele. Denn die Symptome eines grippalen Infekts, einer echten Grippe und von Covid-19 sind erst mal die gleichen:



Husten, Schnupfen

Fieber

Kopf- und Gliederschmerzen

Mattigkeit

Coronavirus, Sars-CoV-2 und Covid-19 Coronavirus ist die geläufigste Bezeichnung für das neuartige Virus aus China. Dessen offizieller Name, den die WHO festgelegt hat, lautet Sars-CoV-2. Die aus dem Virus resultierende Lungenkrankheit heißt Covid-19.

Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine "normale" Grippe oder Erkältung hat, immer noch deutlich höher als die Gefahr einer Coronavirus-Infektion. Darauf hat Barbara Römer, die Vorsitzende des Landeshausärzteverbands Rheinland-Pfalz, im SWR-Interview hingewiesen.

Erst wenn zu den klassischen Erkältungs- oder Grippesymptomen noch weitere Faktoren dazukommen, wird man zum Corona-Verdachtsfall und sollte Kontakt mit einem Arzt aufnehmen:



Die Rückkehr aus einem Risikogebiet in den letzten 14 Tagen

in den letzten 14 Tagen Kontakt zu jemandem, der infiziert ist

Robert Koch Institut: Coronavirus

"Dann ist es für uns als Hausärzte wichtig, dass sie nicht in die Praxis laufen, sondern uns anrufen", so Römer. Am Telefon wird geklärt, wie es weiter geht - ob der Patient zum Test in die Praxis kommt, stationär ins Krankenhaus oder ob der Arzt nach Hause kommt.

Atemmaske schützt nicht vor Ansteckung

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) gibt es keinen Nachweis, dass eine Atemmaske einen gesunden Menschen vor der Ansteckung mit dem Coronavirus schützt. Nach Angaben der WHO kann das Tragen einer Maske bei Gesunden sogar negative Effekte haben: Sie fühlten sich besonders gut geschützt und vernachlässigen andere wichtige Dinge, wie beispielsweise das regelmäßige Händewaschen.

Viel sinnvoller sei es laut RKI, sich regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife zu waschen und ein bis zwei Meter Abstand zu Menschen zu halten, die Krankheitssymptome zeigen.

Wie bei der Virus-Influenza empfiehlt das Institut, in die Armbeuge zu husten oder zu niesen, damit man selbst die Viren nicht weiter verteilt. Menschen, die erkrankt sind, können mit dem korrekten Tragen einer Atemmaske die Ausbreitung der Erkrankung verhindern. Dabei muss die Maske aber richtig und eng über Mund und Nase sitzen. Außerdem muss die Maske regelmäßig gewechselt werden, vor allem wenn sie durchfeuchtet ist.

Wie tödlich ist das Coronavirus?

Der aktuelle Stand der Forschung ist: Für die meisten jungen Menschen oder Menschen im mittleren Alter ist das Virus nicht lebensgefährlich, wenn sie grundsätzlich gesund sind. Die meisten Erkrankten zeigen vermutlich nur einen Infekt der oberen Atemwege, also erkältungsähnliche Symptome. Nicht ganz geklärt ist allerdings noch, unter welchen Bedingungen bei manchen Patienten die Krankheit einen sogenannten Etagenwechsel vollzieht, sich also auf die Lunge legt und dort schwere Symptome auslöst. Und warum auch Ärzte und Pflegepersonal in China schwer erkrankt oder sogar gestorben sind.

Dauer 2:10 min Wieso weiß man nicht, wie tödlich das neue Coronavirus ist? Neue Lungenkrankheit Covid-19 jetzt auch in Deutschland immer weiter ausgebreitet. Aber wie schlimm ist die Krankheit überhaupt? Um das zu beurteilen, schauen sich Wissenschaftler an wie hoch die Sterberate ist, also wie viel Prozent der Patienten an der Infektion sterben. Bei Covid-19 kursieren aber sehr unterschiedliche Angaben dazu. Wie das sein kann, erklärt Veronika Simon aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.

Bei den gut dokumentierten Fällen allerdings weiß man: Gefährlich ist das Coronavirus für ältere Menschen und die mit Vorerkrankungen. Es gibt kaum schwere Verläufe bei Kindern und Jugendlichen, und Männer sind ein wenig stärker betroffen als Frauen. Die Sterblichkeit bei den registrierten Fällen liegt bei rund zwei Prozent. Allerdings vermutet man, dass die Quote tatsächlich eher geringer ist, weil Fälle mit leichten Symptomen gar nicht erfasst sind.

Darf ich wegen des Coronovirus Homeoffice machen?

Arbeitnehmer können aus Angst vor dem Coronavirus, weil sie etwa nicht mit Bus oder S-Bahn fahren wollen, nicht einfach im Homeoffice arbeiten. Der Arbeitgeber muss dies vorher genehmigen. Wer auf eigene Faust entscheidet, kann abgemahnt werden.

Will der Arbeitgeber seinen Angestellten auf eine Dienstreise schicken, darf dieser die Reise ablehnen, wenn für die betroffene Region eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vorliegt. Die aktuellen Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes finden Sie hier.

Schutz vor Coronavirus Beim Husten oder Niesen mindestens einen Meter Abstand von anderen Menschen halten und sich wegdrehen.

oder mindestens einen Meter Abstand von anderen Menschen halten und sich wegdrehen. Am besten ein Einwegtaschentuch benutzen - nur einmal verwenden und anschließend in einem Mülleimer mit Deckel entsorgen. Wird ein Stofftaschentuch benutzt, sollte dies anschließend bei 60°C gewaschen werden.

benutzen - nur einmal verwenden und anschließend in einem Mülleimer mit Deckel entsorgen. Wird ein Stofftaschentuch benutzt, sollte dies anschließend bei 60°C gewaschen werden. Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände waschen .

. Ist kein Taschentuch griffbereit, kann in die Armbeuge geniest werden.

Auch unter Quarantäne erhalte ich weiterhin Lohn

Wenn die Quarantäne offiziell vom Gesundheitsamt angeordnet wurde, zahlt in der Regel der Arbeitgeber sechs Wochen weiterhin den Lohn. Das funktioniert wie bei der normalen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Bei der Quarantäne kann sich der Arbeitgeber das Geld allerdings im Nachhinein von den Behörden zurückerstatten lassen. Das gilt aber nur, wenn die Quarantäne offiziell vom Gesundheitsamt verhängt wurde.

Wer sich krank fühlt und vermutet sich angesteckt zu haben, sollte auf keinen Fall in Eigenregie zuhause bleiben, sondern definitiv zum Arzt gehen oder zumindest dort anrufen. Außerdem ist auch eine offizielle Quarantäne kein Freibrief zum Nichtarbeiten. Wer Homeoffice machen kann und seine Arbeitsmittel zur Verfügung hat, der müsste auch in Quarantäne von zuhause aus arbeiten.

Dauer 14:56 min Sendezeit 18:15 Uhr Sender SWR Fernsehen SWR Extra: "Erste Corona-Fälle in Baden-Württemberg" Mittlerweile sind in Baden-Württemberg vier Coronavirus-Fälle bestätigt worden. Doch wie ernst ist die Lage? Dazu Gespräche mit einem Virologen und nähere Details zu den Sicherheitsmaßnahmen im Land.

Selbstständige bekommen Entschädigung, wenn sie unter Quarantäne stehen

Auch Selbstständige und Freiberufler gehen nicht leer aus. Sie erhalten nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten Geld für ihren Verdienstausfall. Diese Entschädigung wird nach den letzten Jahreseinnahmen, die beim Finanzamt gemeldet wurden, berechnet.

Eltern können unter Umständen zu Hause bleiben, wenn die Schule schließt

Jedes Bundesland regelt grundsätzlich selbst, wie es mit dem Schul- und Kindergartenbetrieb in Zeiten des Coronavirus' umgeht. Das Land Rheinland-Pfalz verschickt an alle Schulen im Land Hygieneempfehlungen. In Baden-Württemberg wollen die Behörden ihren Schulen Informationen übermitteln, wie mit Verdachtsfällen umzugehen ist.

Eltern können grundsätzlich zu Hause bleiben, wenn das eigene Kind krank ist. Jedes Elternteil kann pro Kind zehn Arbeitstage im Jahr zu Hause bleiben, Alleinerziehende bis zu 20 Tage. Eltern müssen dem Arbeitgeber aber nachweisen, dass das Kind krank war und nicht anders betreut werden konnte.

Wenn Schulen oder Kindergärten wegen des Coronavirus' geschlossen werden, können Eltern zu Hause bleiben. Sie müssen dann dem Arbeitgeber nachweisen, dass das Kind nicht alleine zu Hause bleiben kann. In einem solchen Fall sollten Eltern mit dem Arbeitgeber sprechen, wie mit der Situation umgegangen wird. Möglicherweise können Lösungen wie unbezahlter Urlaub oder Homeoffice gefunden werden. Unter Umständen haben Eltern auch weiterhin Anspruch auf Lohn, Grundlage dafür ist §616 BGB.

Angst vor Coronavirus ist kein Grund, den Urlaub zu stornieren

Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus, mittlerweile ist es auch in Italien aufgetaucht. Viele Gebiete dort wurden gesperrt und abgeriegelt. Betroffen von diesen Maßnahmen sind auch Urlauber, die Richtung Norditalien reisen wollten und jetzt überlegen, ihre Reise zu stornieren.

Doch das ist nicht ohne Weiteres möglich, denn noch gibt es keine offizielle Reisewarnung für Italien. Ohne eine entsprechende Warnung des Auswärtigen Amtes haben Pauschalurlauber keinen automatischen Anspruch auf eine kostenfreie Stornierung.

Anders sieht es aus bei Reisen in die bereits gesperrten Gebiete. Da die Reiseveranstalter die Fahrten in die gesperrten Gebiete nicht durchführen können, können bereits gebuchte Reisen beim Veranstalter storniert werden. Viele Veranstalter haben schon reagiert und sagen ihrerseits aufgrund des Coronavirus' Reisen ab. Wer eine Pauschalreise nach Norditalien gebucht hat, sollte sich also am besten an den Veranstalter werden und klären, ob die Reise überhaupt stattfindet beziehungsweise ob sie kostenfrei storniert werden kann.

Die Bahn und manche Airlines wie beispielsweise die Lufthansa, bieten ihren Kunden an, die gebuchte Italienreise kostenfrei zu stornieren. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat auf ihrer Webseite Informationen zusammengestellt, welche Rechte Urlauber im Ausland haben.

Derzeit gibt es in China, dem Iran, Italien und Südkorea Coronavirus-Risikogebiete. Eine Karte der Risikogebiete finden Sie hier.

Quarantäne im Urlaub: Kosten trägt der Reiseveranstalter

Ordnet eine Behörde im Ausland Quarantäne an, übernimmt bei einer Pauschalreise zunächst der Reiseveranstalter die Kosten des Hotels, in dem der Urlauber bleiben muss. Es entstehen dem Verbraucher also keine weiteren Kosten.

Bei Individualreisen sieht es anders aus. Hier sind die Urlauber, wenn sie wegen der Quarantäne ihren Flug verpassen, meistens auf die Kulanz der Fluggesellschaft angewiesen. Für den verlängerten Aufenthalt im Hotel müssen Individualurlauber hingegen nicht aufkommen.

In Italien wurden mehrere Fälle von Corona-Virus gemeldet. Viele Einheimische und Touristen tragen daher beispielsweise in Mailand einen Mundschutz. dpa Bildfunk picture alliance/Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Was können Kommunen und Behörden tun?

Das Wesentliche regelt das bundesweit gültige Infektionsschutzgesetz. Wenn es darum geht, die Ausbreitung einer Krankheit einzudämmen, geht es zum einen um umfangreiche Kontrollmaßnahmen etwa in Verkehrsmitteln wie Flugzeugen, Bussen oder Bahnen. Per Verordnung kann etwa geregelt werden, dass Bahnreisende beim Überschreiten der Grenze kontrolliert werden und bis zur Klärung eines Krankheitsverdachts nicht weiterreisen dürfen.

Zum anderen dürfen Veranstaltungen oder Ansammlungen verboten werden. Personen kann zudem vorgeschrieben werden, einen Ort nicht zu verlassen. Auch können Behörden Blutentnahmen und Abstriche von Schleimhäuten verlangen. "Krankheitsverdächtigen" und "Ansteckungsverdächtigen" kann ein Berufsverbot auferlegt werden.

Das Bundesgesundheitsministerium informiert auf seiner Webseite über aktuelle Maßnahmen wegen des Coronavirus'.