Vom Börsen-Hype zum Aktiencrash – Aufstieg und Fall des Neuen Marktes

Es waren definitiv andere Zeiten damals, als am 1. Juli 1999 der Nemax 50 offiziell an den Start ging. Ein zunächst hoch gefeierter, neuer Aktien-Index mit den 50 umsatzstärksten und größten Start-Up-Firmen: hoch innovativ, modern und am Anfang ziemlich lukrativ. Doch auf die Euphorie folgte ziemlich schnell die Ernüchterung: Denn nach dem Platzen der Dotcom-Blase Anfang der 2000der, nach Firmenpleiten und auch Finanz-Betrügereien brachen die Kurse auch am Neuen Markt ein und Anleger machten Riesenverluste. Die Deutsche Börse schloss den Neuen Markt daraufhin schon im Juni 2003. Doch diese nicht einmal vier Jahre der wilden Aktien-Hysterie haben Folgen für Aktien- wie Gründerkultur im Land bis heute.